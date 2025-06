Todo sobre 'La Encrucijada', la nueva serie que estrena Antena 3 con doble capítulo

Antena 3 ya tiene fecha para su próximo estreno de ficción: La Encrucijada llega al prime time de Antena 3 el próximo miércoles y jueves, 2 y 3 de julio. Los primeros episodios de la serie ya están disponibles en Atresplayer.

La Encrucijada está protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer. Interpretarán respectivamente a César y Amanda, dos jóvenes pertenecientes a familias rivales marcados por heridas del pasado. César acaba de regresar tras más de dos décadas viviendo en México en busca de justicia por la muerte de su padre. Con lo que no cuenta es que en su camino se topará Amanda Oramas, la heredera de su enemigo.

Completan el elenco Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez, Silvia Marsó, Anna Silvetti, Samantha Siquieros o Ignacio Montes, Ángela Chica, Mauricio Abad, Saida Santana, Óscar de la Fuente, Raúl Sanz, Eduardo Velasco y David V. Muro.

La Encrucijada narra una historia de amor y venganza, que fusiona el drama romántico y la acción, mostrando los claroscuros de unos personajes que luchan contra sus pulsiones más profundas. Un viaje marcado por la pasión de los protagonistas, César y Amanda, y las ansias de justicia, pues aborda los entresijos de sus familias, enemistadas desde siempre.

La ficción, una producción dentro de la alianza entre Secuoya Studios y Ay Yapim, con la participación de Atresmedia TV, cuenta con 60 capítulos que han sido grabados en Madrid y Canarias. Eduardo Galdo y Montse García son los productores ejecutivos de la serie, que está dirigida por Alexandra Graf, con Moisés Ramos, María Cereceda y Jacobo Martos como directores capitulares. Lele Portas es coproductora ejecutiva de La encrucijada, que cuenta con un equipo de guion coordinado por Joana Martínez Ortueta. Aníbal Vázquez es el director de Producción. Al frente de la dirección de Arte está Javier Mampaso. La dirección de Fotografía correrá a cargo de Arturo Hernández, mientras que Isabel Brena será la jefa de Vestuario y Carla Orete la encargada de Maquillaje y Peluquería.

Así es 'La encrucijada'

César Bravo vuelve de México, casi treinta años después, a la tierra donde nació cuando ya nadie se acuerda del apellido de su padre ni de las trágicas circunstancias que rodearon su muerte y la de sus abuelos. Aunque su aspecto de turista aventurero no lo delata, tiene muy claro a lo que viene.

No hallará paz hasta que no consiga hacer justicia y meter en la cárcel a Octavio Oramas, el hombre que se apropió de la historia familiar de su padre y de todo lo que le pertenecía para crear su propio imperio. Con lo que no cuenta César es que en su camino se cruzará Amanda Oramas, la niña de los ojos de su enemigo, de quien se enamorará perdidamente. Un cruce de caminos fortuito que marca un antes y un después en la vida de dos familias rivales. ¿Qué vencerá: el amor o la venganza?