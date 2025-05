TVE termina mayo con la tarde hundida por 'La familia de la tele' y Antena 3 da otra paliza con un liderazgo rotundo

Antena 3 vuelve a liderar en mayo y lo hace de manera más rotunda si cabe sobre La 1 y Telecinco, que son incapaces de seguir el ritmo que impone la cadena de Atresmedia. La brecha entre la una y las otras es de tres puntos.

A falta de dos días para cerrar el mes, Antena 3 domina el ranking de audiencias con un 13,3% de share, ocho décimas más que el mes anterior. Y lo hace acaparando prácticamente todas las franjas de la parrilla: mañana (Espejo público, Arguiñano) sobremesa (Sueños de libertad vapulea a La familia de la tele), tarde (Sonsoles y Pasapalabra) y prime time, donde no tiene rival con el informativo de Vicente Vallés, El Hormiguero y ofertas como Tu cara me suena.

Como suele ser habitual en Antena 3, su liderazgo en mayo es el resultado de una programación solida y una maquinaria bien engrasada desde hace tiempo, porque en realidad no ha tenido grandes novedades en su parrilla. Tan solo Traitors y el lanzamiento en abierto, tras pasar por Atresplayer, de la serie Eva & Nicole.

La 1 segundo en mayo y lo consigue gracias a Eurovisión, porque el festival -lo más visto del mes con más de un 50% de share- le permitió dar un buen salto en la media de la cadena. Cierra el mes con un 10,4%, dos décimas menos que en abril. En cualquier caso, es su mejor mayo desde 2018.

A La 1 le ha funcionado The Floor, el concurso que presenta Chenoa, y el nuevo programa de Andreu Buenafuente, que está consiguiendo buenos datos, como hemos explicado. Además, ha mejorado en la mañana con Mañaneros 360 (Javier Ruiz). Sin embargo, la tarde está hecha polvo. El estreno de La familia de la tele ha hundido esta franja con unos datos peor que malos. Sin ir más lejos, este jueves, el nuevo Sálvame de La 1 anotó mínimo, con un 5,5% en la sobremesa. Por la tarde, fue igual de mal, con un 5,7%. La situación es insostenible, aunque el presidente de RTVE, José Pablo López, ha dicho que todavía no está convencido de que el programa no pueda remontar.

Los malos datos de La familia de la tele también están afectando a La Promesa, que ha perdido dos puntos como consecuencia del mareo que tiene que soportar su público por los continuos cambios de horario al que está siendo sometida esta serie.

Telecinco, por su parte, cierra mayo con un 9,9%, a la espera de ver si es capaz de ganar una décima entre este viernes y el sábado que le permita acabar el mes con dos dígitos. El canal de Mediaset baja cinco décimas respecto a abril. En la parte positiva, Telecinco sigue teniendo muy buenos resultados con Supervivientes, Ana Rosa sigue fuerte por las mañanas y en la tarde ha ganado a La familia de la tele con Tardear y El diario de Jorge.