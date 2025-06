Ni Mojácar ni Tarifa: estos son los pueblos con las mejores playas de Andalucía para disfrutar en verano

Que ya esté aquí el verano significa que las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Para muchos, se trata del momento perfecto del año para desconectar de la rutina y aprovechar para relajarse en el sur de España. Y es que Andalucía combina todos los elementos para hacer de tus vacaciones la experiencia perfecta: playas idílicas y largas, una gastronomía deliciosa, buen tiempo y cultura.

No obstante, que nosotros pensemos eso, también significa que el resto del mundo lo pueda hacer, por lo que hay algunos puntos que suelen estar más masificados que los demás. Algo que a algunos no les importa, pero que a la mayoría les afecta y prefieren desconectar en pueblos y playas donde siga reinando la paz. Afortunadamente, en los más de 900 kilómetros de costa que tiene Andalucía, siguen existiendo rincones así, que además no tienen nada que envidiarle a Mojácar, el Puerto de Santa María o Tarifa.

Las casitas blancas de Frigiliana

Esta pequeña localidad malagueña es el reflejo perfecto de pueblo mediterráneo. Frigiliana, situada a los pies de la Sierra de Almijara, destaca por contener todos los tópicos que tanto nos gustan de esta zona de España: casas encaladas decoradas con fuentes y flores, callejuelas estrechas y el rumor del agua.

Aunque técnicamente no tiene una playa como tal, a apenas 6 kilómetros se encuentra la impresionante y bonita Burriana, por lo que no hay excusas para darse un chapuzón.

| Fuente: Istock

La costa infravalorada de Salobreña

Casi todas las miradas de los turistas se las llevan tanto la Costa del Sol como la Costa de la Luz, cuando en la Costa Tropical, en Granada, también encontramos localidades maravillosas y una playa que no tiene nada que envidiar. Salobreña es el ejemplo perfecto, pues se puede seguir disfrutando del desparpajo y de su cultura, mientras te relajas en algunas de sus playas semivacías, como la del Cambrón, el Caletón o la cala El Pargo.

Además, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar su castillo de arquitectura nazarí, de las vistas de Sierra Nevada o de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

| Fuente: Istock

La salvaje playa de Cartaya

Más allá de Punta Umbría, Huelva esconde otros tesoros que merece la pena conocer. Uno de ellos es Cartaya, una pequeña localidad que acoge El Rompido y sus edificios blancos, su alma marinera y su paseo marítimo. Eso sí, lo que no puedes perderte es la 'Flecha', su singular lengua de arena de más de 12 kilómetros de longitud.

Esta barrera litoral separa las aguas del río de las del Atlántico. Para llegar hasta Nueva Umbría, la playa que se ve al fondo del paisaje, es necesario tomar un barco, pero es de esos viajes que merecen la pena.

| Fuente: Istock