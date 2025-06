Parece Cinque Terre, pero está en Galicia: el pintoresco pueblo marinero que recuerda a la costa italiana por sus casas coloridas

Afortunadamente, para explorar y conocer enclave mágicos no hace falta coger un vuelo ni viajar a la otra punta del mundo, pues precisamente en España encontramos pequeños tesoros, muchas veces un tanto escondidos e infravalorados, donde poder desconectar.

Una de las postales veraniegas más conocidas de la época estival es la que representa la costa italiana de Cinque Terre, donde un montón de casitas de colores se amontonan en una colina. En España encontramos un pueblecito muy parecido, y aunque es cierto que no huele a limón, ni está bañado por las aguas del Mediterráneo, su fisionomía nos traslada hasta allí. Estamos hablando del pintoresco pueblecito marinero de O Barqueiro, situado en Galicia.

Esencia marinera intacta

Ubicado en la desembocadura del Río Sor, sin duda alguna, es el claro ejemplo de que para disfrutar de una postal sacada de uno de los mejores libros de viajes, no hace falta viajar hasta Italia, ni mucho menos. Pese a no tener la fama de la que presume Cinque Terre, O Porto do Barqueiro no se queda atrás ni en encanto, ni en belleza, pues sus casitas de colores situadas a lo largo de una pequeña pendiente es una estampa digna de fotografiar y conocer.

Que este lugar no sea tan conocido y apenas esté masificado es uno de los motivos por el que su esencia marinera sigue intacta a día de hoy, tras varios siglos de historia. La presencia de las aguas del Cantábrico no solo le aportó un motivo y una misión, abastecer también a las localidades vecinas, sino que, sin apenas darse cuenta, se convirtió en el eje vertebral del pueblo.

A nadie sorprende que la historia de su nombre también esté relacionada con la pesca y con el mar. Podría decirse que 'Barqueiro' no es una casualidad, sino causalidad, ya que este hace referencia a la que fue una de las figuras más importantes del pueblo, el marinero que junto a su barca se encargaba de tránsito de un lado a otro de la ría. Y aunque fue en 1901 cuando se construyó el primer puente de la localidad, de algún modo u otro, su esencia todavía sigue presente.

A día de hoy, es posible conocer los dos núcleos principales en los que se divide O Barqueiro. Por un lado, las casitas de colores que se disponen en la colina, y por otro, el puerto en el que se siguen recibiendo embarcaciones cargadas de pescado y marisco. Sin duda alguna, la mejor forma de conocer este lugar y sus tradiciones es paseando por sus callejuelas, ya que todavía siguen presentes sus tradicionales casas y sus balconadas de colores llamativos.