Rosalía, el fenómeno español que iguala a Julio Iglesias: sus mejores álbumes según la mítica revista Rockdelux

Rosalía es el nombre propio español más importante en el panorama musical mundial desde los años 80, y se mide, directamente y sin complejos, con Julio Iglesias, quien ha vendido alrededor de 300 millones de discos en todo el mundo y es uno de los artistas más exitosos de la historia de la música. Rosalía no es flamenco, no es reguetón ni tampoco música clásica. O quizás sí, porque sus temas incluyen un poco de todo sin ningún miedo, y eso la hace irrepetible.

Aunque las cifras de ventas de la catalana todavía se encuentren alejadas de las del cantante de To All the Girls I've Loved Before, su repercusión ya puede mirarse cara a cara. Lo dice Santi Carrillo, el director de la mítica revista musical Rockdelux en una entrevista con EFE, donde explica que Rosalía "es el fenómeno español por antonomasia, desde los tiempos de Julio Iglesias no se había visto un fenómeno como este a nivel universal", y también la define como "una gran conocedora del flamenco y una cantaora excepcional, pero con unos argumentos muy contemporáneos, muy de su generación".

La revista celebra ahora su número 400 con la publicación de un especial con los 400 mejores discos del siglo XXI, una lista de álbumes que en la sección Made in Spain encabeza la artífice de El mal querer. "En el anterior número, en el que celebramos 40 años de la revista, escogimos a 200 personajes culturales de los últimos 40 años en general, y en este optamos por hacer una lista musical más, de las tantas que hemos hecho, seleccionando lo que consideramos que es lo mejor que llevamos hasta ahora del siglo XXI", detalla el director y periodista.

Pr primera vez, la revista desgrana la selección por estilos, por lo que los 400 discos se fraccionan entre 'Made in Spain', 'Worldbeat', 'Jazz', 'Synthpop', 'Metal', 'Folk-pop', 'Hip-hop', 'Electrónica' y 'Rock-pop'. Y entre los 80 mejores discos españoles del siglo se cuelan tres trabajos de la catalana: 'Los Ángeles' en la posición 39, 'Motomami' en segundo lugar y 'El mal querer' a la cabeza.

Rosalía comparte trono con Los Planetas y Nacho Vegas, tres nombres que ya forman parte del ADN musical de toda una generación. En esta selección de Rockdelux, la artista catalana empata con dos figuras clave de la escena alternativa: los granadinos alcanzan el tercer puesto con La leyenda del espacio, ese disco que reformuló el flamenco desde una mirada cósmica y guitarrera; mientras que el asturiano Nacho Vegas sitúa su introspectivo Cajas de música difíciles de parar en una meritoria cuarta posición, confirmando su lugar como cronista sentimental de lo marginal.

Pero la lista no se detiene ahí. Se abren paso nuevas voces del rock con acento generacional como Carolina Durante o Alcalá Norte, en diálogo con leyendas que marcaron el pulso de la música española del siglo XX y que, de una forma u otra, cruzaron el umbral del siglo XXI con propuestas tan personales como vigentes: Vainica Doble, Enrique Morente, Jaume Sisa o Mikel Laboa.

Carillo también aprovecha para cargar, a su manera, contra el indie español que triunfa en los últimos tiempos. "No soporto la malbaratación del indie, el convertirlo en una fórmula de más o menos éxito, tendiendo a lo vulgar, a los lugares comunes y al formulismo de funcionario". Por este motivo, el director indica que no se ha seleccionado ningún trabajo de Viva Suecia, Arde Bogotá, IZAL o Supersubmarina, ya que considera que "no tienen ningún tipo de valor artístico".