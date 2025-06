El rincón secreto de la Costa Brava que no sale en las guías turísticas, pero que sí o sí debes conocer: un oasis de paz cerca del mar

Con la llegada oficial del verano, podría decirse que las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina, y aunque para algunos todavía les quede un par de semanas, hay otros que ya cuentan los días con los dedos de la mano. Afortunadamente, para disfrutar de rincones mágicos y playas espectaculares, no hace falta viajar a la otra punta del mundo ni ir al Caribe, pues en España podemos presumir de kilómetros y kilómetros de mar y arena dorada.

Uno de los destinos más deseados verano tras verano es la Costa Brava, y la verdad es que sobran las explicaciones. Calas de ensueño, paisajes únicos y buena gastronomía. No obstante, precisamente que sea uno de los más populares, también hace que sus playas suelan estar masificadas, sobre todo durante la temporada alta.

Puntos como Cadaqués, Tossa de Mar o Blanes suelen recibir miles de turistas durante los meses de julio y agosto, ahora bien, afortunadamente todavía existen algunos rincones donde poder disfrutar sin agobios. El ejemplo perfecto es Es Cau, una piscina natural en Begur que se alza como uno de los puntos más bonitos de la Costa Brava.

Un oasis de paz cerca del mar

Que no aparezca en las guías turísticas no significa que no merezca la pena hacer un alto en el camino para conocerla. Esta piscina natural es uno de los enclaves más encantadores de la Costa Brava y precisamente que no sea tan conocida es lo que le otorga una atmósfera especial. Uno de los factores más atractivos de este lugar es su emplazamiento, justo entre Platja Fonda y Fornells, en Begur.

A simple vista uno se puede confundir, pero no estamos ante una cala, ni un trozo de playa, sino que Es Cau es una piscina de agua salada. Aprovechando su forma circular, este lugar mezcla la obra de la mano humana con la vitalidad de la naturaleza, y por supuesto, el resultado es asombroso.

Ahora bien, nadie dijo que llegar hasta el paraíso fuese fácil, y en esta ocasión no iba a ser menos. Parte de su encanto reside en su acceso a pie mediante el Camí de Ronda. No se trata de un camino especialmente difícil ni complicado, pero sí que es cierto que hay que prestar atención a donde se pisa, sobre todo si se va en chanclas.

A tener en cuenta

¿Privada o pública? Lo cierto es que este debate lleva existiendo un par de años. A priori, su entrada es restringida, ya que se encuentra dentro de un complejo privado. No obstante, tampoco se puede prohibir la entrada, ni vallarla, pues forma parte de una zona de dominio público.

La mejor forma para poder disfrutar de esta sin complicaciones, es acercarse a partir de las últimas horas de la tarde, cuando la vigilancia se vuelve más leve y varios turistas aprovechan para darse el último chapuzón del día.