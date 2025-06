La película de acción de Prime Video que triunfa: el nuevo éxito de espionaje y comedia

Prime Video ha estrenado recientemente una producción que ya está dando de qué hablar: Deep Cover: Actores Encubiertos, dirigida por Tom Kingsley, se ha convertido en apenas 24 horas en una de las tres películas más vistas en España.

El filme, disponible desde el jueves 12 de junio, ha logrado un impacto inmediato, en gran parte gracias a un reparto estelar liderado por Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom y Nick Mohammed, quienes aportan tanto carisma como comicidad a una trama que mezcla humor británico, acción y giros inesperados.

Kat, una profesora de teatro especializada en improvisación, atraviesa una crisis creativa y personal: siente que su momento para triunfar ha pasado. Todo cambia cuando un agente de policía encubierto le propone un reto inusual y peligroso: infiltrarse en una organización criminal fingiendo ser una actriz infiltrada, sin dejar de actuar ni un segundo.

Para ello, Kat recluta a dos de sus alumnos más peculiares y entusiastas. Juntos, se adentran en el submundo del crimen londinense con una peligrosa mezcla de ingenuidad y talento interpretativo. Lo que empieza como una operación encubierta termina siendo una insólita y divertida lección sobre la identidad, el riesgo y el poder del teatro.

Con un guion ágil, diálogos brillantes y una estética muy cuidada, Deep Cover: Actores Encubiertos juega con los géneros del thriller y la comedia, al más puro estilo de producciones británicas como The Thick of It o Hot Fuzz. Tom Kingsley, conocido por su trabajo en series como Stath Lets Flats o Ghosts, imprime aquí su sello de autor, combinando ritmo trepidante y situaciones absurdamente reales.