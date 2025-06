Paco Roncero (chef Estrella Michelin) alerta del error que hasta los cocineros cometen: "Es una realidad"

Si por algo se le conoce a Paco Roncero más allá de sus dos Estrellas Michelin y sus tres Soles Repsol, es por el aceite de oliva virgen extra. Podría decirse que este producto tan mediterráneo y el distinguido chef son una unión inseparable y en gran parte es por su tan viralizado bocadillo perfecto.

Es por ello que no es de extrañar que sea el aceite de oliva virgen extra el ingrediente que no puede faltar en la cocina de Paco Roncero. Y a decir verdad, en la nuestra tampoco. Ya sea como complemento, aderezo o protagonista, es un producto que marca la diferencia. El chef lo tiene claro y así nos lo hace saber cuando le preguntamos por él: "Es el hilo de unión que hace que las cosas sean mágicas o que no lo sean".

| Fuente: Aceites de Oliva de España

El error que hasta los cocineros cometen

El aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares de la dieta mediterránea, eso es un hecho. No obstante, también es cierto que pese a su extendido consumo y su indudable fama existe un halo de desconocimiento alrededor de las propiedades y las variedades del aceite de oliva virgen extra. Ahora bien, la cuestión es que no solo se trata de un problema entre los jóvenes, sino también "entre los mayores y entre muchos cocineros", alerta Roncero.

Precisamente, uno de los puntos claves del aceite de oliva virgen extra es que existen múltiples variedades, cada una de ellas con un sabor distinto y unas propiedades olfativas únicas. Saber jugar entre ellas es también un proceso clave si queremos aprovechar al máximo sus cualidades en la cocina. No estamos ante el mismo aceite si hablamos de la variedad Picual, procedente de Jaén, la Arbequina, de Cataluña, o la Hojiblanca, de Andalucía, entre otras.

Para Roncero, la estrategia para poder seguir dando a conocer todo lo que nos ofrece el AOVE sigue siendo el humor, una parte esencial en su modo de vida. "Ya sabéis que a mi todo me lo resbala todo, con tanto aceite que llevo encima", acaba bromeando.