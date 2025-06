El sencillo truco para hacer las patatas perfectas en la airfryer que cada vez más gente copia: quedan perfectas

La manera de cocinar evoluciona según las necesidades individuales de cada uno y ahora, con el foco puesto en una alimentación sana, lo que se busca es tener un plato rápido y sano en el menor tiempo posible. Es por ello que la airfryer, o freidora de aire, ha llegado para quedarse en las cocinas. Un electrodoméstico que promete resultados idénticos a una fritura tradicional, pero con menos grasas.

Sin embargo, no se puede hacer uso de este aparato sin saber cómo funciona. Si lo has ido a probar muy rápido metiendo los alimentos sin ton ni son posiblemente hayas visto que las patatas fritas, por poner un ejemplo, no son para nada iguales aquí. Sí, es más sano, pero se pierde la textura que tanto gusta.

Por suerte hay una manera para conseguir las mejores patatas fritas de todas, no notarás la diferencia.

Es tan sencillo como cortar las patatas al gusto, si se quiere dejar la piel se puede si se lavan muy bien, y cuando estén todas cortadas se meten a un bol con agua. Deberán permanecer sumergidas durante una media hora, después solo hay que sacarlas y secarlas muy bien.

El siguiente paso ya va al gusto: en un cuenco seco pon las patatas, añade la sal, una pizca de aceite (no queremos pasarnos), una cucharada de pimentón dulce, algo de cebolla en polvo y para darle un toque único queso parmesano rallado. Intégralo todo y ya estarán listas.

Antes de amontonarlas en la freidora hay que prepararla. Pon un papel de horno con agujeros, específico para la airfryer para que circule el aire caliente y se hagan por todas partes, y coloca las patatas de manera que todas tengan algo de hueco entre sí (no las pongas unas encima de otras).

Ahora es el momento de poner la freidora de aire a 200ºC durante 18 minutos, para asegurarte de que queden bien crujientes abre a mitad y mueve un poco las patatas para que se hagan bien.