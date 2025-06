Así es el restaurante con aire 'parisino' que ha enamorado a Elsa Pataky en su regreso a Madrid: está en Chamberí

Elsa Pataky (48) está de vuelta en Madrid para promocionar su nueva miniserie, Matices. Un 'thriller' que se estrenará el próximo 5 de junio con un elenco de lujo, que incluye a Luís Tosar, Maxi Iglesias, Juana Acosta y Miriam Giovanelli. Aunque lleva años afincada en Australia junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos, la actriz siempre que puede vuelve a su ciudad natal, y entre sus primeras paradas está darse un capricho gastronómico con sabor a casa.

Este pasado viernes, la protagonista de Interceptor se dejó ver en uno de sus restaurantes favoritos del céntrico barrio de Chamberí, así lo adelantaba El Debate.

El local elegido por la actriz no ha sido otro que el restaurante Toque de Sal, situado en la calle Ponzano, famoso por su exquisita carta de cocina de mercado de primera calidad con un toque afrancesado. Según ha revelado el citado medio, Elsa lucía un look informal y veraniego: camiseta de tirantes blanca, short vaquero y una actitud relajada. La acompañaba un hombre de pelo canoso, probablemente un amigo o familiar, apuntan, y durante toda la velada optó por beber agua. El protagonista de Thor se encuentra en Londres, en pleno rodaje de su nueva película,Vengadores: Doomsday, por lo que esta vez no ha podido acompañar a su mujer en su vuelta a casa.

El restaurante, con una cuidada decoración parisina que emula a los grandes cafés de la ciudad del amor, ofrece una variedad de platos selectos para todos los gustos. Desde entrantes originales, como sus famosos chupa chups de codorniz con salsa pekín, hasta unos sabrosos pañuelos de pollo picante con verduritas y salsa agridulce, cada propuesta de la carta está pensada para sorprender al paladar. Entre sus carnes y pescados destacan dos estrellas indiscutibles: el steak tartar, y el atún templado en escabeche, preparado según la receta tradicional.

El sitio se divide en dos espacios: una barra que alberga una vistosa vitrina de quesos y mesas altas donde picar algo de manera informal, y una pequeña sala en el interior para quienes prefieren cenar en un ambiente más íntimo. Sin duda, un lugar discreto y acogedor que Elsa Pataky ha elegido para disfrutar de una velada tranquila durante su breve estancia en la capital.

Restaurante Toque de Sal en Chamberí / Página web