Gekko: el lujoso restaurante de Bad Bunny donde la gastronomía se cruza con el 'showbiz' de Miami con clientes como Karol G o Messi

"Yo la conocí en Miami, en Brickell..." Así empieza una de las canciones más virales del último disco de Bad Bunny DTMF, y así también empieza esta historia. Porque fue en Brickell, el barrio más cosmopolita y vibrante de Miami, donde el artista puertorriqueño plantó su bandera en forma de restaurante: Gekko. Un proyecto gastro inaugurado en 2022 junto al magnate de la hostelería David Grutman que desde su apertura, no ha dejado de brillar. Pero ahora, con el lanzamiento de su último disco, el fenómeno Bad Bunny ha alcanzado otro nivel. El álbum más personal de El Conejo Malo ha batido récords globales, se ha posicionado directamente en el número uno de Billboard, y su gira mundial ha agotado entradas en minutos en ciudades como Madrid, Barcelona, Buenos Aires o Ciudad de México. En España, incluso se han añadido fechas adicionales ante la demanda sin precedentes.

Es una realidad. Benito es el artista del momento. Bad Bunny no sólo lidera listas musicales sino que también marca el paso del lifestyle global. En Evasión ya te hablamos de 'Café con Ron', su divertida aventura gastro boricua, y la consolidación de Gekko es una prueba más de que todo lo que toca el artista, se convierte en oro puro. Si estás planeando visitar la siempre soleada y cool Miami, quédate leyendo y descubre con nosotros el ya consolidado Gekko.

Gekko

Un oasis asiático con espíritu latino

Abierto desde 2022, Bad Bunny tuvo una visión empresarial inmensa con este negocio porque lo lanzó de la mano del que es el gurú del hospitality en Miami, David Grutman y eso también ha hecho que el restaurante marque la diferencia y se mantenía en el podio en una ciudad tan competitiva y con tanta oferta como Miami. Gekko, que significa "luz de luna" en japonés, es una verdadera experiencia sensorial y social. Desde su fachada en mármol oscuro hasta los interiores con terciopelos rojos, detalles en oro y luz tenue, todo está diseñado para seducir.

Gekko

El espacio, elegante pero con un guiño urbano, recuerda más a un club privado que a un restaurante convencional. No es raro ver a estrellas como Maluma, Joe Jonas, Will Smith, Karol G o Lele Pons cenando entre dragones tallados, mientras suena reggaetón de fondo con una discreción calculada y exquisita. Nada es casual, todo está muy pensado y de nota.

El Menú: lujo asiático con personalidad propia

La carta de Gekko es un homenaje al steakhouse japonés, pero con un twist. Algunas estrellas del menú:

- Wagyu Tartare con trufa negra y caviar

- Sushi Omakase que cambia según el día y el antojo del chef

- Lobster Fried Rice servido con mantequilla de miso

- Tomahawk Wagyu A5: sí, el más premium del mundo, cocinado al punto exacto y cortado en mesa

- Cóctel Gekk? Martini: con sake, yuzu y un toque de humo para el efecto wow

Además, los platos se presentan como pequeñas obras de arte, listas para ser fotografiadas... y viralizadas.

Gekko

¿Es Gekko sólo para fans de Bad Bunny?

La respuesta es no, no necesariamente. Aunque el reclamo inicial fue el nombre de Benito, lo cierto es que Gekko ha sabido posicionarse como uno de los destinos más exclusivos (y difíciles de reservar) en Miami. Aquí no importa tanto si eres fan de Tití me preguntó como si sabes apreciar un buen corte de wagyu con sake japonés premium.

Eso sí, si quieres mesa, reserva con tiempo. Y vístete bien: aquí la estética también se come.

Si buscas una cena que sea más que una comida -una experiencia entre lo foodie y lo celebrity-, Gekko es el sitio. Un lugar donde Bad Bunny ha logrado, una vez más, que todos hablen de él y que además demuestra una vez más que cuando a algo se le pone pasión y trabajo duro, siempre acaba funcionando.

Gekko