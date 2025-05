La sorprendente revelación de Elsa Pataky sobre su matrimonio con Chris Hemsworth: "Hemos estado dos meses sin vernos"

La actriz ha entrado este miércoles en el Club Platino de Pablo Motos con su visita número 25 al plató de El Hormiguero. En esta ocasión presentaba nueva serie, Matices, que se estrena el 5 de junio en la plataforma SkyShowtime y en la que comparte planos con Juana Acosta, Maxi Iglesias o Luis Tosar. Guapísima con vestido fluor y un envidiable bronceado, Elsa Pataky ha desplegado todos sus encantos para hablar de su nuevo proyecto y su vida en Australia junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos: "Ahora es más complicado".

India, Sasha y Tristan ya son casi preadolescentes y, según su madre, la dinámica familiar no es tan fácil: "Antes uno siempre se quedaba en casa con los niños si el otro viajaba y si coincidía, me los llevaba, pero ahora ellos no quieren dejar su escuela, sus amigos...", ha desvelado. Esta situación ha puesto a prueba, incluso, su matrimonio: "Chris y yo nos prometimos que no estaríamos más de dos o tres semanas sin vernos por trabajo y lo hemos cumplido hasta ahora, porque los niños no quieren viajar. La última vez estuvimos dos meses sin vernos".

Sin embargo, a pesar de las circunstancias y de los años (Chris y Elsa llevan casados desde 2010), su relación sigue intacta: "Lo que más me gusta de mi marido es su voz, desde la primera vez que lo escuché, impone mucho. Fue por teléfono, me llamó y estuvimos hablando pero yo no dominaba muy bien el inglés y no nos entendíamos", ha recordado ella entre risas. "Él dijo en una entrevista que lo que más le impactó de ti fue que te presentaste en moto a vuestra primera cita", le ha comentado Motos. "Sí, así fue. Me encantan las motos y en Los Ángeles iba en moto porque había mucho tráfico".

A pesar de ser una de las parejas más queridas de Hollywood, Elsa y Chris viven en Australia, tierra natal del actor, donde han creado su paraíso particular en plena naturaleza: "He perdido la cuenta de los animales que tenemos: dos burritos, serpiente, lagarto, cuatro perros, dos gatos, dos loritos, un acuario tropical y varios caballos, conejos, gallinas... Yo amaba los animales de pequeñita pero crecí en un apartamento en Chamberí y por mucho que insistía a mi padre pues conseguí una tortuguita y poco más. Ahora, cuando mis hijos me piden un animal no puedo decirles que no". Reconoce, eso sí, que es un poco blanda: "Les duran poco los castigos. Les quito la tablet y al día siguiente ya me están pidiendo perdón y les perdono".