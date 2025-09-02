Dónde ver 'Bailando con lobos', el western de Kevin Costner con el que Graham Greene fue nominado al Oscar y catapultó su carrera

Graham Greene, actor canadiense nominado al Oscar por Bailando con lobos (1990), ha fallecido a los 73 años en Stratford (Ontario) Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario), Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia. Su papel como Kicking Bird en el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Oscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.

Bailando con lobos es un clásico del western contemporáneo de 1990 dirigido por Kevin Costner. Una película en la que nadie creía y de la que más de uno predijo que sería un fracaso monumental. Se equivocaron, a pesar de sus tres horas de duración fue todo un clamor y ganó 7 premios Oscar, incluyendo mejor película, director y guion. Pero lo más importante es que fue un fenómeno en taquilla que supuso la recuperación de un género que no tenía a priori mucho futuro. Bailando con lobos es espectacular, un relato de enorme aporte humano además de un profundo valor histórico.

Cada secuencia de esta historia nos deja una sensación de realidad que no habíamos visto hasta entonces, sin duda es una epopeya histórica que deberíamos revisar o por supuesto verla por primera vez. No te puedes resistir a ver cómo su protagonista John J. Dunbar es considerado un héroe tras liderar accidentalmente a las tropas de la Unión a la victoria durante la Guerra Civil norteamericana.

Dunbar solicita un puesto en la frontera occidental, donde pronto descubrirá que no está solo ya que conoce a un lobo al que llama 'Dos calcetines' y a una curiosa tribu indígena de la que se hará amigo. Allí conocerá además a una mujer blanca que ha sido criada por los indios y a partir de aquí, querido lector, tendrás que ver cómo continúa la historia que apenas ha comenzado.

'Bailando con lobos'

Bailando con lobos en una aventura cautivadora y todo un homenaje, un tanto melancólico, al viejo oeste con escenas como ese principio cuando vemos al protagonista herido galopando directamente a través de una línea de fusileros confederados con los brazos extendidos en actitud de sacrificio. Simplemente impresionante. Es sin duda, y repito, una epopeya sobre la frontera rica en personajes, acción siendo un espectáculo total.

'Bailando con lobos'

Costner demostró que los western épicos pueden funcionar si a éstos se les pone corazón y unos personajes reconocibles fotografiados magníficamente que convierten una película en asombrosa. Bailando con lobos es una historia reflexiva a muchos niveles en las manos de un director debutante por aquel entonces que le puso alma a su empeño. Costner posee un instinto nato de gran narrador que le vale para cautivar al público, no sólo al de aquella época sino al nuevo que se acerque a la película ahora.

'Bailando con lobos'

Se dijo de Bailando con lobos que era tan basta en sus ambiciones como en su resultado final porque el director nos hace sentir como si estuviéramos viendo estos pasajes del oeste con nuevos ojos descubriendo el mundo en el que se mueve a medida que el protagonista lo descubre. Y eso queridos amigos es todo un placer. Se puede ver en Prime Video y Movistar Plus+.