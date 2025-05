Las ciudades con más calidad de vida del mundo, según un estudio: las tres primeras son de España

El informe Expart Insider, de la plataforma InterNations, es uno de los mayores referentes a la hora de realizar estudios sobre la calidad de los distintos lugares para vivir, determinando de este modo cuáles son los mejores y cuáles los peores. Un seguimiento que se hace para determinar los países que evolucionan y van escalando puestos en el ránking de los mejores del mundo. La última encuesta confirma que España están en el puesto número cuatro, pero está en primera posición en calidad de vida.

Sin embargo, lo que más ha destacado en esta nueva edición ha sido la competición interna que ha habido entre las tres mejores ciudades: todas ellas de España. Si en el informe del año anterior el orden estaba en Málaga (1), Alicante (2) y Valencia (3), ahora el orden ha cambiado.

A principios de 2024, más de 12.500 expatriados de todo el mundo compartieron con interNations sus opiniones sobre cómo es vivir y trabajar en el extranjero. Representaban 175 nacionalidades y vivían en 174 países distintos.

Valencia

Después de una caída al tercer puesto en el estudio anterior, Valencia ha recuperado aquella primera posición que ya ganó en 2022. De esta manera se sitúa como la favorita para expatriados en 2024 destacando por sus índices de Calidad de Vida y Finanzas Personales.

Ninguna de las personas que participaron en dicha encuesta dijo nada malo sobre la asequibilidad del transporte público, las oportunidades de hacer deportes y actividades recreativas o la seguridad personal.

Este rincón de la Comunidad Valenciana siempre ha atraído las miradas de turistas de todas partes y en este ránking queda claro que una de las cosas por las que más destaca, a parte de su entorno, es el coste general de la vida y su situación financiera.

Si hay que destacar algo negativo para los expatriados en esta ciudad sería el empleo en extranjeros (está en el puesto 31), pero esto es una mejora, ya que año tras año ha ido escalando puestos. Aunque no hay mucha oferta en el mercado laboral ni hay perspectivas profesionales tras mudarse, si que se considera que reciben un salario justo por su trabajo y hay un buen equilibrio entre vida laboral y personal.

Málaga

Ahora en el puesto dos en la clasificación general, Málaga sigue teniendo a los expatriados más felices, en parte gracias a su facilidad para la adaptación. La mayoría de ellos señala que cuentan con una red de apoyos y están satisfechos con su vida social.

A pesar de lo que la vida social pueda ofrecer aquí, el índice de Trabajo en el Extranjero (44) deja algo que desear al tener que enfrentarse a auténticos desafíos.

Resulta curioso señalar este punto, ya que el pasado año estuvo en la 13 posición, por lo que es aquí donde el mercado laboral preocupa en gran medida a sus ahora residentes. "Solo el 38% de los expatriados está satisfecho con su seguridad laboral", señala el estudio.

Sin embargo, dos de cada cinco encuestados encuentran estos temas irrelevantes. Son principalmente jubilados que pueden permitirse disfrutar tranquilamente de su calidad de vida.

Alicante

Puede que se encuentra por debajo de Málaga o Valencia; sin embargo, es la única que se encuentra en el top 10 de Imprescindibles para Expatriados, un resultado que se atribuye a la asequibilidad de la vivienda (más de dos tercios la valoran positivamente).

Lo que destacan de manera negativa es el tema administrativo: "Los expatriados pueden tener dificultades con la burocracia y las autoridades locales".

La vida laboral, con todo lo que ello implica, vuelven a estar muy por debajo de la media y menos de la mitad de los expatriados (47 %) coinciden en que la cultura empresarial local fomente la flexibilidad.

Pero volvemos a lo mismo. Trabajar no es el atractivo de estos lugares de España, ya que más de la mitad de los encuestados han reconocido que están jubilados y no realizan ningún trabajo remunerado o no buscan trabajo.

Las Mejores y Peores Ciudades para Expats en 2024

Top 10 mejores ciudades

Valencia Málaga Alicante Panama City Mexico City Ras Al Khaimah Madrid Bangkok Abu Dhabi Dubai

Ciudades intermedias

Riyadh Muscat Nairobi Melbourne Vienna Doha Jeddah Brussels Sydney Warsaw Barcelona Hong Kong Copenhagen Kuala Lumpur Tokyo Amsterdam Singapore New York City Lisbon The Hague Zurich Auckland Luxembourg City Basel Geneva Prague Dublin Budapest Stockholm London Dusseldorf Oslo París

Peores Ciudades

??????

Rome Frankfurt Berlin Milan Cologne Istanbul Munich Toronto Hamburg Vancouver