El pueblo de las mil caras y uno de los más bonitos de España: el secreto mejor guardado de Salamanca

España está repleta de pueblos que llevan años atrayendo a un gran número de viajeros, pero también están aquellos que permanecen como secretos muy bien guardados. Es el caso de Mogarraz una villa en la Sierra de Francia en la provincia de Salamanca. Con el paso del tiempo está consiguiendo su merecida fama por tener un encanto único entre los pueblos de arquitectura medieval.

El conocido como el pueblo de las mil caras es un lugar único en el que sus habitantes permanecen por siempre en su legado. Una bella estampa de un pueblo serrano de gran porte, con calles estrechas y empedradas, arquitectura tradicional y granito por doquier, podría ser el escenario ideal para cualquier película de época. Sin embargo, lo que más caracteriza a este pueblo son los retratos de los habitantes que permanecen en las fachadas de las casas. Se compone de más de 800 retratos que llaman la atención de todos los que la visitan.

Por qué Mogarraz esta lleno de retratos

La historia de esta peculiaridad tan propia de Mogarraz se remonta a 1967, cuando en la dictadura se ordenó realizar un censo agrícola obligatorio. Para facilitar este trámite el fotógrafo local Alejandro Martín Criado se encargó de retratar a todos los vecinos en tamaño foto tipo DNI. Según se detalla en el portal especializado en fotografía Photobat, Alejandro Martín "fue piloto y cuando terminó la contienda, se hizo fotógrafo. Y en los años sesenta le llegó su gran encargo profesional, fotografiar a todos los vecinos de Mogarraz".

Las imágenes de los vecinos del pueblo no tardaron en quedar en el olvido, archivadas hasta que un pintor y profesor de la universidad de Salamanca dio con ellas. En 2012, Florencio Maillo encontró esta memoria fotográfica y decidió traer de vuelta a sus vecinos. Un proyecto con el que comenzó recreando 388 retratos al oleo que colocó en las fachadas de las casa en las que vivieron.

Las fachadas de Mogarraz /Foto: iStock

Aunque esta exposición tan especial estuvo pensada para durar tan solo seis meses, su éxito que fue tal que los habitantes la convirtieron en la seña de identidad. Poco a poco fueron incrementando la colección y hoy cuelgan más de 800 retratos para inmortalizar a todos los que vivieron en el lugar.

Cómo llegar a Mogarraz

Mogarraz se encuentra en el Parque Natural de Las Batuecas - Sierra de Francia, muy cercano de Cáceres. Si se pretende llegar desde Madrid la mejor opción será sin duda el coche. A casi 300 kilómetros de distancia se tarda aproximadamente 3 horas y 20 minutos por la A-50, después la N-110, y por último la SA-220 hacia Calle Miguel Angel Maillo en Mogarraz.