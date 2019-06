Los equipos negociadores de pp y cs en la capital no se reunirán este lunes

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Los equipos negociadores del Partido Popular y de Ciudadanos para la capital, con Andrea Levy y Miguel Gutiérrez a la cabeza, respectivamente, no se reunirán de nuevo este lunes a pesar del fracaso en las negociaciones de la primera reunión, celebrada el pasado viernes.

A apenas cinco días para que se conformen los ayuntamientos, el acuerdo entre PP, Cs y Vox que tanto los representantes de los tres partidos como la propia alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, daban por hecho la misma noche de las elecciones, no termina de concretarse.

La negativa de Ciudadanos en la ciudad de Madrid a sentarse con Vox y la de éstos últimos a dar su apoyo a pacto alguno entre partidos que no se sienten a negociar con ellos, está haciendo que lo que la mayoría daba por hecho, que era que el candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, fuese el próximo alcalde de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, esté en el aire hasta el último momento.

La primera y única reunión entre PP y Cs para la formación de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dejó muchas dudas porque, ante las buenas expectativas de ambos partidos y la buena sintonía mantenida durante estos cuatro años en la oposición entre Almeida y la candidata de Cs, Begoña Villacis, hacía presagiar que, a pesar de algunas diferencias, los equipos negociadores saldrían con las negociaciones bastante avanzadas.

Tras menos de una hora de reunión, la portavoz del equipo negociador y número dos de las listas del PP a la ciudad de Madrid, Andrea Levy, atendió a los medios y lamentó que Ciudadanos "siga instalado en la indefinición" y que "no muestra su disposición a que haya un Gobierno alternativo a Carmena liderado por el PP, que fue la lista que dentro de ese bloque alternativo fue el que tuvo mejor resultado".

En este sentido, Levy solicitó a Ciudadanos que defina cuál va a ser el apoyo que van a dar el sábado al PP porque "si hace dos semanas los madrileños estaban ilusionados, no entenderíamos que se frustrase esa ilusión". Por ello, comentó que, para que ese acuerdo se lleve a cabo, "Cs debe despejar las incógnitas para poder seguir trabajando y alcanzar ese acuerdo programático que lleve a que este sábado el Ayuntamiento del cambio sea el de Almeida y no el de Carmena".

Tras la intervención de Levy, salió a hablar Miguel Gutiérrez como portavoz del equipo negociador de Ciudadanos, quien acusó al Partido Popular de estar "obsesionado con las sillas, las concejalías y las alcaldías" y añadió que "lo que importa a los ciudadanos no es quién es el alcalde, sino acabar con estos cuatro años de políticas insanas".

Además, Gutiérrez criticó la actitud del PP porque se presentaron en la reunión del viernes "sin propuestas, sin programa y sin nada que negociar, únicamente con la intención de hablar de sillones".

En dicha intervención, Gutiérrez señaló que seguramente este lunes tendrían una nueva reunión pero, según han apuntado fuentes de ambos partidos a Servimedia, no les consta que dicho encuentro vaya a celebrarse hoy.

Gutiérrez pidió a los populares que, para la próxima reunión negociadora, "lleven sus propuestas para poder llegar a acuerdos", porque "es más importante un acuerdo programático, que hablar de nombres".

Ante la falta de entendimiento y de acuerdos, desde el PP temen que Ciudadanos busque aupar a Begoña Villacís a la Alcaldía de Madrid a pesar de que Almeida obtuviese tres concejales más que ella, aunque, según señalan fuentes populares a Servimedia, "en la reunión del pasado viernes en ningún momento se habló ni se propuso esta opción por parte Ciudadanos".

El que aún no ha desvelado a quién apoyará en la formación de Consistorio madrileño ha sido Vox, cuya formación en la capital, encabezada por Javier Ortega Smith, es necesaria para que el 'Bloque de las derechas' consiga la mayoría absoluta que evite que Carmena revalide en la Alcaldía.

Ante la reiterada negativa en numerosas ocasiones por parte de Ciudadanos de sentarse con Vox, varios representantes del partido que lidera Santiago Abascal, como Iván Espinosa de los Monteros, han insistido en más de una ocasión que no apoyarían dicho pacto a tres: "Se piensan que es un farol, pero si no se sientan con nosotros, no les apoyaremos".

En este sentido, desde Vox han afirmado que "si no hablan con nosotros, conseguirán que Carmena siga siendo alcaldesa después del 15 de junio", aunque reconocen que, "si más tarde hablamos y llegamos a acuerdos, podríamos llevar a cabo una moción de censura contra ella".

Ante el convencimiento del portavoz del equipo negociador de Ciudadanos de que a partir de este sábado "Carmena ya no será alcaldesa" y del necesario apoyo que debe dar Vox a este acuerdo, Gutiérrez dejó la puerta abierta a pactar con ellos o al menos mantener una reunión durante esta semana con Vox. "Todo llegará", aseguró.

Desde el Partido Popular no salieron muy contentos de la reunión mantenida el viernes y con el temor de que Ciudadanos, en vez de votar a favor de una investidura de Almeida, trate de lograr que Villacís sea la próxima alcaldesa de la capital.

Por tanto, comienza una semana clave para el futuro político de la capital, que puede conllevar pactos, acuerdos y apoyos en otros municipios o comunidades.

A pesar de la importancia de las negociaciones y de que tan solo quedan cinco días para que se decida el próximo alcalde o alcaldesa de Madrid, los partidos no consiguen ponerse de acuerdo y no parece que tengan prisa por reunirse de nuevo para tratar de desbloquear esta situación y esta falta de acuerdo, ya que para este lunes no tienen previsto reunirse.

En los próximos días tendrán que ponerse de acuerdo de cara a la votación de este sábado entre las tres formaciones, porque sino la actual alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, será reelegida tras haber sido la lista más votada en las pasadas elecciones del 26 de mayo.

(SERVIMEDIA)

10-JUN-19

DSB/ecr