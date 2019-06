Navarra. calvo aclara que el psoe, "como partido", no cuenta con bildu como "socio de gobierno"

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aclaró este lunes que el PSOE, "como partido", no cuenta con Bildu "nunca, ni ahora, en ninguna forma de concertación de gobierno", porque el grupo independentista "no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas".

Lo hizo antes de clausurar las III Jornadas 'Huérfan@s de la violencia de género: hacia la protección internacional', que se celebraron en la sede de la Comisión Europea en Madrid. Allí se le preguntó por los intentos de la candidata socialista a las elecciones navarras, María Chivite, de formar un gobierno que necesariamente tendría que contar, al menos, con la abstención de EH Bildu, si no el voto a favor, para desbancar al candidato de Navarra Suma, Javier Esparza.

"Eso son pasos que está dando María Chivite", constató, sin llegar a desautorizarlos. "Pero para el Partido Socialista, como partido, todo el mundo sabe, no de ahora, que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas". En su opinión, esto "siempre ha estado claro y por tanto no tenemos que volver a decirlo"; pero, por si acaso, lo volvió a recalcar.

"El PSOE no cuenta evidentemente con Bildu, nunca ni ahora, en ninguna forma de concertación de gobierno", sentenció, sin aclarar si Chivite presentará su candidatura a ser investida en el Parlamento navarro ni qué haría si el partido independentista la sacara adelante con su voto a favor o abstención.

