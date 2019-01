ESTRASBURGO (FRANCIA), 15 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular Europeo anunció este martes que está dispuesto a dar más tiempo al Gobierno de Reino Unido para aprobar en el Parlamento británico el acuerdo de salida de la UE, pero advirtió de que serían sólo "unas semanas, no meses", y con las elecciones de mayo a la Eurocámara como límite.

El portavoz del PPE Esteban González Pons afirmó en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo que el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la UE para el 'Brexit' es "justo y equilibrado" y, por lo tanto, no admite modificaciones "con las actuales líneas rojas".

El español González Pons destacó que la UE "no debe reabrir el acuerdo" alcanzado que el Parlamento de Reino Unido somete este martes a votación, ni siquiera aunque salga derrotado y las partes se enfrenten a una salida de uno de los países miembros sin acuerdo.

"La UE está preparada para un escenario de no acuerdo. Ese escenario hoy es posible y, aunque causara graves perjuicios en el lado británico y en el europeo, el escenario de no acuerdo no es una baza para la negociación porque la UE está preparada para esa situación", dijo.

Pons señaló que el Reino Unido "no puede obtener ninguna ventaja" de su salida de la UE pero apuntó que si la primera ministra, Theresa May, necesitara más tiempo para lograr su objetivo, el Grupo Popular Europeo no se opondría siempre que el límite fueran las elecciones al Parlamento Europeo de la última semana de mayo.

Recalcó que "nunca debería extenderse más allá" de las elecciones al Parlamento Europeo para evitar que se diera una situación "surrealista" como que el Reino Unido estuviera preparando su salida de la UE y, sin embargo, pudiera participar primero en las elecciones de representantes en el Parlamento Europeo y después en la del nuevo presidente de la Comisión.

Pons subrayó que el acuerdo alcanzado entre la UE y el Gobierno de Londres "no puede modificarse a menos que Reino Unido cambie sus líneas rojas". En este sentido, recalcó que podría entrarse en un "escenario diferente" en el caso de que cambiara sus posiciones y diera "un gesto de que el 'Brexit' pudiera tener marcha atrás".

(SERVIMEDIA)

15-ENE-19

PAI/caa