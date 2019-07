Las eléctricas reclaman una tasa para que REE importe menos energía sucia

Aelec, la patronal de las principales compañías eléctricas, ha presentado ya sus alegaciones a la Circular que establece las metodologías de mercado de produccion y la gestión de la operación del sistema. En dicho documento, al que ha tenido acceso elEconomista, la patronal ha mostrado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia su preocupación por las importaciones de electricidad procedentes de Marruecos, "que no están sometidas ni a la imposición sobre la producción eléctrica de España, ni a la carga de los sobrecostes del mercado de derechos de emisión y de la Directiva de Emisiones industriales", lo que genera una asimetría.

En 2018 entraron en funcionamiento las centrales de carbón de Jerada (350 MW) y Safi (1.386 MW) lo que ha supuesto una modificación radical del saldo de interconexión entre España y Marruecos con unas mayores compras por parte española. Además, está prevista la puesta en marcha de nueva capacidad térmica, por lo que las empresas consideran que "esta situación puede prolongarse y agravarse en el futuro".

Cierres en España

A su vez, España va a comenzar a cerrar del orden de 5.000 MW de potencia de centrales de carbón, ya que no resultan rentables al tener que cumplir una serie de inversiones por los límites de SO2, NOx y partículas, así como del coste del CO2. Por ese motivo, las eléctricas consideran que la mejor solución para dejar de comprar energía sucia a Marruecos pasaría por la introducción de una tasa o arancel a estas importaciones de electricidad que tuviera el mismo efecto que el coste del CO2, pero la dificultad existente para poder llevarlo a cabo por parte de la Unión Europea hace que Aelec proponga una reforma del peaje para intercambios internacionales. La solución, que califican de "sencilla y viable", consisitiría en adecuar el actual peaje 6.5 para que se aplique a las importaciones de tal manera que permita equilibrar las oportunidades de los agentes que participan en el mercado eléctrico. Las eléctricas aluden también al peso decreciente del operador del sistema. La mayoría de las nuevas centrales van a estar conetactadas a la red de distribución y, por lo tanto, la seguridad del sistema también va a recaer en el ámbito de actuación de los gestores. Por ese motivo, las compañías defienden que la información requerida debe generarse, gestionarse y transmitirse en, por y desde los distribuidores, sin perjuicio de que se pueda facilitar información agregada.

Aelec reclama a la CNMC que en los procesos de aprobación de reglas de mercado y procedimientos de operación se facilite la participación de los sujetos interesados.

Los proyectos de demostración jugarán también un papel clave en el futuro, tal y como figura en los distintos planes elaborados por el Gobierno. No obstante, las eléctricas piden mejoras en la Circular que los regula de modo que se elimine la fijacion de un plazo de 24 meses que existe en el borrador presentado y que puede obstaculzar el desarrollo. Las eléctricas piden también no hacer referencia a los costes antes de analizar el interés general del mismo y eliminar la obligación de que estos no tengan coste para el sistema eléctrico.