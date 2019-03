Eduardo Medina (Vestas): "No descartamos al 100% abrir alguna fábrica nueva en España"

Vestas sigue batiendo récords. La empresa danesa se ha convertido en la primera compañía en superar el umbral de los 100 GW eólicos instalados a nivel global y actualmente lidera el ranking mundial en capacidad eólica en servicio. La continuidad de la compañía en España llegó a cuestionarse tras el cierre de la fábrica de góndolas ubicada en León. Sin embargo, las inversiones recientes realizadas en la fábrica de Daimiel, parece que han disipado algunas dudas. Eduardo Medina, presidente de Vestas Mediterranean, confirma el interés en el mercado español y no descarta, en un futuro, abrir alguna planta más.

Vestas se ha convertido en la primera compañía en superar el umbral de los 100 GW eólicos instalados en todo el mundo ¿Qué valoración hace al respecto?

Llegar a la marca de los 100 GW instalados -y superarla- es un claro indicativo de que, desde sus inicios, Vestas ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la eólica a nivel global, lo que nos ha llevado a alcanzar el primer puesto en el ranking mundial, y así vamos a continuar. Las previsiones apuntan que el mercado mundial de energía onshore va a crecer entre un 7% y un 10% en los próximos años y nuestro objetivo es mantenernos líderes y seguir ofreciendo lo último en soluciones sostenibles.

¿Cómo han cerrado 2018 y qué previsiones tienen para 2019?

La energía eólica se convirtió en la fuente de electricidad más barata en muchas partes del mundo en 2018, creando una gran perspectiva de crecimiento a largo plazo para la industria y un entorno altamente competitivo en el corto plazo. En 2018, Vestas ha cumplido sus objetivos, con unos resultados financieros muy buenos. Hemos alcanzado una cifra récord de 14,2 GW en pedidos de aerogeneradores en 43 países (un 27% más que en 2017), y una facturación de más de 10.000 millones de euros. América supuso un 44% de dichos ingresos, seguida de Europa, Oriente Medio y África (42%). Para 2019, esperamos unos ingresos entre 10.700 y 12.200 millones y una inversión de 700 millones.

Háblenos de la nueva Plataforma EnVentus ¿Cuándo se instalarán los primeros prototipos?

Se trata de una plataforma modular innovadora, que combina la tecnología probada y los diseños de sistemas de las plataformas de dos, cuatro y nueve MW, creando una base para reducir el coste de la energía de forma fiable y eficiente. EnVentus estará disponible, inicialmente, en dos nuevas variantes: la V150-5.6 MW y la V162-5.6 MW. Se espera que el primer prototipo de la V150 se instale en la segunda mitad de 2019 y comience la producción en serie a mediados de 2020, mientras que la instalación del primer prototipo de la V162 se prevé a mediados de 2020.

¿En qué países tienen el foco? ¿Es España uno de ellos?

Actualmente tenemos muchísima actividad en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Francia, Australia, y otros países, y creemos que España será uno de ellos. Es un hecho evidente que las energías renovables van a ser completamente imparables en Europa y también en España, básicamente porque tienen el coste de electricidad más competitivo en estos momentos. En base al borrador del Plan de Energía y Clima presentado por el Gobierno, que habla de 50 GW de nueva capacidad eólica en 2030, desde Vestas estamos trabajando con la idea de que la apuesta por la eólica sea a largo plazo.

¿Cuáles han sido los motivos reales del cierre de la planta leonesa de Villadangos del Páramo?

La decisión del cierre ha respondido a la necesidad de mantener el nivel de competitividad a nivel global y a un cambio en la demanda. Las previsiones de crecimiento y disponibilidad de mercado a futuro en Europa en los próximos años no nos permitían mantener dos fábricas de ensamblajes de góndolas en el Continente. Además, en la planta de León se estaba trabajando con un modelo (la V90-3.3MW) que ya se había quedado obsoleto.

Esta situación contrasta con las inversiones en la fábrica de Daimiel.

En la fábrica de Daimiel (Ciudad Real), el plan industrial contemplaba invertir en nuevas tecnologías, concretamente en las palas de más de 73 metros para la V150, que será la principal tecnología de Vestas en los próximos cuatro o cinco años. Estamos hablando de que, desde 2008, hemos invertido en esta fábrica 120 millones, y para este año se ha aprobado una inversión de otros 50 millones con el fin de ampliar estas instalaciones, lo que nos ha permitido añadir seis moldes nuevos y aumentar el número de empleados. Las palas se van a suministrar principalmente en Europa, aunque también a EEUU y Latinoamérica.

¿Tienen intención de abrir alguna fábrica nueva en España?

De momento no, aunque no lo descartamos al cien por cien, porque no sabemos lo que puede deparar el futuro. España fue en su día líder en fabricación y tecnología y esperamos que, con las nuevas licitaciones que se pongan en marcha, se recupere parte del tejido industrial local. Vestas cuenta con una red de proveedores muy importante dentro del mercado español, que supone más de 750 millones anuales, una cantidad que podríamos aumentar dependiendo de la actividad que se haga en España.