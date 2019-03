Las eléctricas quieren eliminar el límite para invertir en redes

Aelec, la patronal del sector eléctrico, exige al Gobierno que elimine el límite a la inversión en redes de distribución que impuso el anterior Ejecutivo del Partido Popular, así como que no se incorporen incentivos ligados al nivel de endeudamiento de las compañías.

Las eléctricas consideran una medida "imprescindible" la derogación de ese límite al volumen de inversión anual de la red de distribución puesta en servicio con derecho a retribución que fijaba el artículo 16 del Real Decreto 1048/2013 por el que se establecía la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energÍa eléctrica.

Aelec considera también injustificada la introducción de incentivos relacionados con el nivel de endeudamiento de las compañías, ya que no hay relación entre el nivel de deuda y la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

La incorporación de los incentivos que plantea el Anteproyecto de Ley de Cambio climático no existe en la normativa básica y añaden que la calificación de las agencias de rating, así como la disciplina de los accionistas e inversores es garantía suficiente para una estructura sólida, prudente y sostenible.

Aelec asegura que la "tolerancia al riesgo reputaciónal que pudiera ocasionar una estructura de deuda no sostenible en el medio o largo plazo es mínima" y alerta de que la incorporación de los mismos puede afectar a la valoración crediticia del sector, introduciendo un ruido innecesarios que pudiera derivar en un incremento del coste de financiación.

Incentivos para los ciclos

Por otro lado, el Plan de Energía y Clima confirma el papel de los ciclos combinados manteniendo la potencia instalada actual (27.147 MW), ya que estos aportan firmeza y flexibilidad como respaldo de las renovables. No obstante, no incluye como medida la urgencia establecer un mecanismo de capacidad para ofrecer incentivos económicos a estas centrales para permanecer en el sistema, a pesar de que los modelos contemplados en el PNIEC arrojan una producción escasa y que en ausencia de un mecanismo de capacidad los ciclos no cubrirían sus costes fijos y se producirían cierres.

Sobre las subastas de renovables, el plan prevé convocatorias donde el producto sea incorporación de potencia de respaldo para tecnologías que no supongan la utilización de combustibles fósiles. Sin embargo, las eléctricas califican de discriminatorio frente a tecnologías como los ciclos combinados o la gestión de la demanda que también pueden proveer al sistema de firmeza y flexibilidad, y creen que esta discriminación puede contravenir el nuevo Reglamento Europeo de Mercado Interior de la Energía, así como las Directrices europeas sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energÍa. Por tanto, debería incluirse en el APL el articulado necesario para poder desarrollar los mecanismos que permitan el mantenimiento de esta potencia.

Las eléctricas además piden un desarrollo reglamentario para las subastas conforme a objetivos concretos y reclaman una capacitación técnica y avales dentro de un escenario de neutralidad tecnológica, aunque abierto a la creación de cupos específicos.