Cada coche eléctrico evita que se emitan 2 toneladas de CO2 a la atmósfera al año

Cada kilómetro recorrido por un coche eléctrico evita que se emitan a la atmósfera 134,35 gramos de CO2 con respecto al mismo trayecto realizado con un vehículo de combustión. Puede parecer una cifra pequeña, pero si tomamos como referencia los 134 kilómetros que separan Burgos de Logroño, el ahorro en términos medioambientales es de 18 kilos de CO2. Este trayecto es precisamente el que han realizado hoy los prestigiosos profesionales de la gastronomía, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera, en la segunda etapa de la II Vuelta a España en Vehículo Eléctrico, una iniciativa de Endesa con la colaboración del fabricante coreano Kia Motors.

Con esta iniciativa, Endesa quiere seguir promoviendo en la sociedad la movilidad eléctrica como motor del cambio hacia un nuevo modelo energético cero emisiones, herramienta clave en la lucha contra el cambio climático. El coche eléctrico no emite gases de efecto invernadero de forma directa, ya que su motor no requiere de ningún proceso de combustión. Es decir, no echa humo por el tubo de escape. Sin embargo, la electricidad necesaria para recargar el vehículo sí deja una huella de carbono durante su proceso de generación. Ésta es menor que la emitida por un coche convencional de gasolina o diésel y supone una gran ventaja medioambiental.

Tomando como referencia el actual mix de generación eléctrica en España y los hábitos de movilidad de los españoles, un vehículo eléctrico ahorra cada año a la atmósfera la emisión de hasta 2 toneladas netas de CO2, en relación a las emisiones contaminantes generadas por un coches de combustión térmica. Esta cifra incluye las emisiones asociadas a la fabricación de las baterías. Una de las diferencias entre el coche eléctrico y los coches de gasolina o diésel es que el primero requiere de unas baterías que almacenen la electricidad. Según el estudio 'Cleaner Cars from Cradle to Grave', realizado en 2015 por la UCS (Unión de Científicos Preocupados), las emisiones asociadas a la fabricación de estas baterías quedan compensadas durante el primer año o los primeros 15.000 kilómetros de circulación de un coche eléctrico.

Estos indicadores sitúan al coche eléctrico como una de las alternativas más claras y efectivas para luchar contra el cambio climático. En España esta conclusión se hace evidente si tenemos en cuenta que el transporte por carretera representa el 22 por ciento del total de emisiones de CO2 a la atmósfera, tal y como refleja 'el Informe de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España 1990-2012'.

1.000 kilómetros en coche eléctrico

Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera son los conductores de los vehículos protagonistas de la II Vuelta a España en Vehículo Eléctrico de Endesa. Los jurados del concurso MasterChef viajarán por nuestro país hasta el próximo 11 de noviembre a bordo de los modelos eco del fabricante coreano, el KIA Soul (100% eléctrico) y su nuevo modelo enchufable de la gama Niro, que próximamente tendrá su versión 100% eléctrica en el mercado.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos ha sido el escenario que ha acogido el pistoletazo de salida de esta segunda etapa, que ha contado con la presencia de Virginia Ocio, responsable de nuevas iniciativas en la dirección de sostenibilidad de Endesa y José Luis Rodríguez Ganzo, jefe de ventas de KIA en Grupo Julián. Los concejales de movilidad y medio ambiente de Burgos, Jorge Berzosa y Carolina Blasco, han querido apoyar el inicio de la etapa, como muestra del compromiso de su ayuntamiento con el desarrollo de la movilidad eléctrica, vital para la mejora ambiental y la calidad de vida en la ciudad.

La llegada a Logroño ha estado arropada igualmente por el ayuntamiento local y en esta ocasión, los concejales de medio ambiente y eficiencia, Jesús Ruíz, y el concejal de movilidad, Felix Francisco Iglesias han recibido a la comitiva precisamente en el primer punto de recarga de la ciudad, que se inauguró recientemente. Allí se encontraban también Salvador Fernández Labadía, Gerente Concesionario oficial de Kia en la ciudad, Garte, y Pedro Herce Lafuente, Jefe de Ventas del mismo, junto con Virginia Ocio, de Endesa.

Este 'tour eléctrico', que dio comienzo el pasado 18 de octubre en As Pontes y que hoy la celebrado su segunda etapa entre Burgos y Logroño, recorrerá más de 1.000 kilómetros por las carreteras españolas atravesando 16 provincias, tanto de la Península como de las islas. Junto a Pepe y Samantha también participan en esta II Vuelta a España en Vehículo Eléctrico varios empleados de Endesa adscritos al Plan de Movilidad Eléctrica que la compañía impulsó hace cuatro años. Gracias a este plan, actualmente más de un 6 por ciento de los empleados de la empresa energética usa el coche eléctrico para desplazarse a su centro de trabajo y está previsto que esta cifra se incremente antes de que acabe el año.

Gastronomía y sostenibilidad medioambiental

Esta II Vuelta a España en Vehículo Eléctrico es también el escenario de una serie que se emitirá al término del tour y que une la lucha contra el cambio climático y la gastronomía. Los dos coches que están recorriendo España para promover en la sociedad la movilidad eléctrica cuentan con cámaras instaladas en sus habitáculos. De esta forma, no sólo se subirán vídeos con los resúmenes de cada etapa en la web oficial del evento, sino que una vez acabado el tour se realizará una serie de 9 capítulos. En cada uno de ellos Samantha Vallejo Nágera y Pepe Rodríguez aprovecharán su paso por las ciudades que forman parte de la Vuelta para buscar los mejores productos ecológicos de cada zona

El día a día de la vuelta estará en la página web de Endesa así como en las redes sociales de la compañía, con el hashtag #eVuelta: resúmenes de la jornada, fotos, vídeos y reportajes sobre la movilidad eléctrica desde diferentes puntos de vista. Allí, además se podrá encontrar información detallada de cada etapa, mapa interactivo con información de kilómetros realizados, emisiones ahorradas, etc.

Encuentra el coche de la #eVuelta

Y como el objetivo último de la vuelta es divulgar al máximo la movilidad eléctrica, esta edición incluye un juego de participación ciudadana. Durante los días de la #eVuelta, Endesa lanzará pistas a través de su Twitter y Facebook para encontrar el vehículo eléctrico de la etapa: ser el primero en encontrarlo tendrá premio: un patinete eléctrico de altas prestaciones para recorrer las calles.

Mediante acertijos, fotos con algún monumento emblemático o algún video divertido, aquella

persona que lo desee tendrá que averiguar dónde hemos aparcado nuestro coche eléctrico en el final de cada etapa.

El primero que encuentre el coche y publique en redes sociales una foto junto a éste con el hashtag #eVuelta será el ganador. El premio consistirá en un patinete eléctrico de altas prestaciones para recorrer las calles.

La apuesta de Kia

Kia tiene como objetivo un ambicioso plan para reducir los consumos y emisiones de sus vehículos en los próximos años.

La marca apuesta desde hace tiempo por sistemas responsables con el medioambiente siendo una de las pocas firmas del mercado automovilístico con opciones 100% eléctricas, híbridas e híbridas enchufables en su gama.

Kia no se detendrá y la gama eco seguirá creciendo en pocos meses con nuevos lanzamientos vehículos como el e-Niro, la versión eléctrica del modelo y que cuenta con una autonomía de hasta 485 km.