Arteche ve impulsado su crecimiento por el negocio de fiabilidad de la red y la contratación en Asia-Pacífico

Arteche, fabricante de equipos, componentes y soluciones para el sector de la energía, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2025. Entre enero y junio, la multinacional vasca ha alcanzado un beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento del 168,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, las ventas se han situado en 256,2 millones de euros en este periodo, lo que se traduce en un aumento del 13,9%, situándose así por encima de su objetivo del 10% fijado en las guías financieras de la compañía.

Por otro lado, la contratación ha superado por primera vez los 300 millones en un semestre aislado, alcanzando los 302,2 millones, con un crecimiento del 6,2% frente al año anterior. De continuar esta tendencia, desde la compañía estiman que "la contratación podría cerrar el ejercicio a finales de año con un crecimiento a doble dígito".

Destaca especialmente el crecimiento del 44,3% de la contratación en el negocio de Fiabilidad de red, así como la contratación en la región Asia-Pacífico (APAC) con un 28,8%, en línea con los objetivos geográficos y de negocio marcados en el Plan Estratégico.

A su vez, el margen directo en términos absolutos ha alcanzado los 94 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 14,1% más, impulsado por el crecimiento de los volúmenes de venta, el mix de producto y, sobre todo, por la mejora de eficiencias internas.

El EBITDA se ha situado 38,3 millones, con un sólido crecimiento del 55,6% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado representa un 15% sobre ventas, lo que no solo cumple, sino que supera la meta establecida en el Plan Estratégico.

Con relación a la deuda financiera neta, a junio de 2025, esta se situó en 37,3 millones de euros, suponiendo un ratio de apalancamiento de 0,6 veces el EBITDA a cierre de semestre frente al dato de 0,5 veces que reflejaba cierre de 2024. Arteche mantiene una posición de balance fuerte tras las operaciones de crecimiento inorgánico efectuadas en este periodo.

Respecto a la remuneración al accionista, durante el primer semestre de 2025, la retribución total a los accionistas con cargo a los resultados del ejercicio 2024 se ha situado en 0,166 euros por acción, equivalente a la distribución de un 50% del resultado neto del Grupo del ejercicio 2024. Además, el beneficio por acción ascendió a cierre de año a 0,35 euros, lo que implica un aumento del 168% frente al primer semestre de 2024.

En el primer semestre de 2025, todas las geografías han contribuido positivamente al incremento de las ventas, destacando particularmente el crecimiento de la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con un 25,6%.

Por líneas de negocio, sobersale la de Medida y monitorización con un incremento del 20% en las ventas distribuidas por todo su portafolio y áreas geográficas. Arteche ha realizado importantes esfuerzos en materia de innovación en este negocio, destacando el lanzamiento de los nuevos transformadores ópticos ECO-5 600kV DC/550 kV AC con aislamiento sostenible en aire; así como el proyecto electrificación rural en Ouadior (Senegal), que gracias al uso de PVTs (Power Voltage Transformers), ha posibilitado el acceso a la energía de más de 10.000 personas mejorando su calidad de vida. También con el lanzamiento de su primer sensor de tensión de 72,5 kV, que destaca por ofrecer una mayor precisión en un formato compacto y abre nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia energética.

En el negocio de Automatización de redes de transmisión y distribución la contratación ha crecido un 4,4% frente al mismo periodo del año anterior. Arteche ha realizado proyectos a nivel internacional, como la puesta en marcha de la subestación Guayubin en República Dominicana, una subestación digital de 345kV para la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), responsable de operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado en la República Dominicana. Para dar respuesta a estos proyectos, se ha implementado una célula flexible de fabricación para las nuevas merging units, dispositivos encargados de captar y transmitir señales eléctricas de los equipos de campo a los sistemas digitales de control, facilitando así la integración y supervisión en subestación eléctricas modernas.

Finalmente, en el negocio de Fiabilidad de red, siguiendo las líneas marcadas en el Plan Estratégico, la contratación en Fiabilidad de la red ha aumentado en un 44,3% en el primer semestre.

En línea con este crecimiento y la estrategia de crecimiento inorgánico prevista, Arteche ha adquirido el 100% de RTR Energía, fabricante de condensadores y de soluciones de calidad de la energía con sede en Madrid. Esta operación permite ampliar el volumen de esta línea de negocio, incorporar nuevas tecnologías a al porfolio de productos y reforzar las capacidades de fabricación e integración de renovables, así como el alcance internacional del negocio de Fiabilidad de red.

De forma complementaria, Arteche y MONDRAGON han anunciado la creación de AMETS Power Electronics, en colaboración con el centro tecnológico IKERLAN; una joint-venture centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras en electrónica de potencia.

Estas operaciones han supuesto un paso más en el negocio de fiabilidad de red iniciado con la entrada en la compañía finlandesa Teraloop en 2024, en la que Arteche cuenta ya con una participación del 10% y exclusividad comercial.

Además, como oportunidad de crecimiento y herramienta para impulsar los proyectos de almacenamiento de energía que requieren el uso de volantes de inercia, comercializados por Arteche y fabricados por la empresa Teraloop, en la que participa, se ha aprobado la primera convocatoria de ayudas de financiación con fondos Feder a las que se puede acceder hasta 2027.

En vista de los buenos resultados, que, según destacan desde la compañía "en algunos casos superan los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2024-2026", a finales del ejercicio actualizarán las guías financieras para el próximo año.