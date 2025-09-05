Qualitas Energy pone en marcha la primera de las 12 plantas de biometano que proyecta en Reino Unido y Escocia

Qualitas Energy ha puesto en marcha en Winchester (Reino Unido) su primera planta de biometano, un proyecto desarrollado a través de su participada Acorn Bioenergy que marca el inicio de una red nacional de instalaciones de digestión anaeróbica. La compañía refuerza así su apuesta por las energías renovables en el mercado británico y da un paso más en su estrategia de expansión internacional.

La planta, llamada Three Maids, procesará cada año más de 83.000 toneladas de residuos agrícolas, subproductos locales y cultivos de rotación para producir 120 GWh de biometano, energía suficiente para abastecer a más de 9.000 hogares. Su puesta en marcha ha generado 15 empleos directos y se espera que impulse hasta 50 puestos adicionales en actividades vinculadas al sector rural, la ingeniería y las infraestructuras.

El impacto medioambiental es también significativo: la instalación evitará unas 30.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, el equivalente a retirar 15.000 coches de circulación o plantar 1,2 millones de árboles. Además, el proceso genera un biofertilizante rico en nutrientes que regresa a las granjas locales, contribuyendo a mejorar la salud del suelo y a reducir la dependencia de fertilizantes químicos importados.

La propia ministra de Industria de Reino Unido, Sarah Jones, afirmó que esta planta "proporcionará energía segura y limpia para miles de hogares y generará empleo para la comunidad local en Hampshire". "El biometano puede desempeñar un papel importante en la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados, reforzando nuestra seguridad energética y ayudándonos a acelerar la transición hacia la neutralidad climática", ha añadido.

Three Maids es la primera de una docena de plantas que Qualitas Energy proyecta en Inglaterra y Escocia, agrupadas en cuatro hubs de inyección de gas que en conjunto superarán los 1,5 TWh anuales de producción. Con esta red, la firma aspira a situar a Acorn Bioenergy como una plataforma de referencia en biometano y CO? verde en Reino Unido.

"Este lanzamiento marca un hito clave en nuestra misión de acelerar la transición energética en Reino Unido. El biometano es una tecnología renovable madura, de origen local, que contribuye a la reducción de emisiones de carbono al tiempo que refuerza la seguridad energética. Con Acorn Bioenergy estamos desarrollando una infraestructura fiable de gas renovable en todo el país que complementa fuentes intermitentes como la eólica y la solar, al tiempo que aporta beneficios tangibles a agricultores y economías locales", declaró Oscar Pérez, Managing Partner y CEO de Qualitas Energy.

Por su parte, Alister Veitch, director de Desarrollo de Negocio de Acorn Bioenergy, añadió que "Esta planta emblemática para Acorn Bioenergy representa un claro ejemplo de cómo la generación de biometano renovable puede abastecer hogares, reforzar la seguridad alimentaria y apoyar los objetivos de neutralidad climática de Reino Unido. Junto con la docena de plantas en desarrollo que tenemos en nuestra cartera, constituye un paso decisivo hacia nuestra ambición de suministrar el 25% del biometano del país".