Siemens Energy recibe un encargo de más de 1.000 millones para un proyecto entre Alemania y Dinamarca

Siemens Energy ha conseguido un contrato de más de mil millones de euros por el que suministrará cuatro convertidores a un proyecto conjunto entre Dinamarca y Alemania en torno a la isla danesa de Bornholm, bautizado como Bornholm Energy Island.

Según informaron los operadores de red de Alemania (50Hertz) y Dinamarca (Energinet) en un comunicado conjunto, ambas han realizado un pedido conjunto a Siemens Energy para la construcción y entrega llave en mano de cuatro sistemas convertidores y otros componentes técnicos en las islas danesas de Bornholm y Selandia, así como en Alemania continental. El contrato también incluye el diseño, la finalización, el transporte, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha de los sistemas a mediados de la década de 2030.

"La red eléctrica es la columna vertebral de un sistema energético resiliente. Al conectar naciones mediante infraestructura pionera como el Proyecto Isla Energética de Bornholm, estamos sentando las bases para un futuro energético verdaderamente integrado y con bajas emisiones de carbono", indicó sobre el acuerdo Tim Holt miembro del consejo de administración de la energética alemana.

El proyecto Bornholm Energy Island pretende establecer una interconexión transfronteriza entre parques eólicos marinos, conectándolos a un único centro, para el suministro de electricidad entre ambos países. La isla de Bornholm, epicentro del proyecto, recibirá la corriente alterna para convertirla en continua y transportarlas mediante cableados marinos y terrestres hasta las subestaciones terrestres de Selandia (Dinamarca) y Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Alemania).

El coste total del proyecto asciende actualmente a unos 7.000 millones de euros, de los cuales 645 han sido sufragados por la Unión Europea mediante una subvención en el marco de su programa Connecting Europe Facility (CEF). De hecho, la entrega oficial de la subvención tuvo lugar este jueves, en el marco de una reunión informal de ministros de energía de la UE en Copenhague.

Cabe señalar que el proyecto ha estado en la cuerda floja en los últimos seis meses, durante los cuales tuvo que suspenderse temporalmente debido a la falta de regulación política entre los dos países involucrados.

"Estamos dando un gran paso hacia un futuro en el que la energía eólica marina del mar Báltico pueda abastecer de electricidad a millones de consumidores. Queda mucho trabajo por delante, y la enorme tarea de construir la infraestructura pionera necesaria para que Dinamarca pueda generar enormes cantidades de energía local, energía que hará que tanto Dinamarca como Europa sean más verdes y más independientes de las fuentes de energía externas", señaló Thomas Egebo, director ejecutivo de Energinet.