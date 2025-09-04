X-Elio vende a PLT Energia una planta solar fotovoltaica de 50 MW en Sicilia

X-Elio, compañía propiedad de Brookfield, ha vendido una planta solar fotovoltaica de 50 megavatios (MW) en Sicilia (Italia) a PLT Energia, uno de los principales grupos independientes italianos en los sectores eólico y fotovoltaico, según han anunciado ambas compañías en un comunicado conjunto.

La planta de Castelvetrano, con una producción estimada de 92 gigavatios/hora (GWh) de energía limpia al año, contribuye a los objetivos de descarbonización de Italia, proporcionando energía sostenible y competitiva en costes, han explicado ambas empresas.

"Esta operación refuerza la estrategia tanto de X-Elio como de PLT Energia de consolidar su posición en uno de los mercados energéticos más relevantes de Europa", han destacado las dos compañías, que se han mostrado abiertas a nuevas operaciones en el futuro.

"Estamos orgullosos de cerrar este acuerdo con PLT Energia, que culmina el esfuerzo y la relación entre dos compañías líderes en energías renovables. Seguiremos desarrollando proyectos que apoyen la transición de Italia hacia un sistema energético más limpio y estable", ha afirmado Nicholas Pentreath, director general adjunto de X-Elio.

Por su parte, Stefano Marulli, CEO de PLT Energia, ha señalado que esta operación supone un paso más en la estrategia de crecimiento de PLT Energia, "orientada a consolidar una plataforma integrada en el mercado de energías renovables a nivel nacional".

Carteras renovables

X-Elio ha puesto en operación 146 MW de capacidad solar en Italia y actualmente está construyendo varios proyectos que suman 116 MW, los cuales se espera que entren en operación en los próximos doce meses. Además, la compañía gestiona un 'pipeline' de 1,1 GW en proyectos solares y 1,8 GW en sistemas de almacenamiento de energía (BESS) en distintas fases de desarrollo.

PLT Energia alcanzará a finales de 2025 una capacidad instalada de 365 MW, complementada con 110 MW adicionales que se encuentran actualmente en una fase avanzada de construcción. Además, cuenta con una cartera de desarrollo de aproximadamente 3,4 GW, de los cuales 600 MW ya han recibido autorización.