Aqualia prestará servicios de distribución y saneamiento a un área metropolitana de Barranquilla

Aqualia ha dado un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Colombia al asumir la operación de Villa Olímpica, en Galapa, dentro del área metropolitana de Barranquilla. Esta zona, llamada a convertirse en un polo de desarrollo urbano e industrial en el Caribe colombiano, permitirá a la compañía reforzar su posicionamiento en un territorio clave.

La empresa prestará servicios de distribución y saneamiento a más de 25.000 personas, con un modelo de gestión integral que abarca tanto a hogares residenciales como a clientes empresariales e industriales. Con esta operación, Aqualia fortalece su presencia en el departamento del Atlántico y reafirma su apuesta por contribuir a la transformación de las comunidades a través de la gestión responsable del ciclo del agua.

Desde su desembarco en 2020, la compañía ya atiende a 1,2 millones de usuarios en 32 municipios repartidos por Atlántico, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima. A su vez, ha sido reconocida por Andesco por su labor en el acceso al agua potable en La Guajira, una de las regiones más afectadas por la escasez hídrica, y galardonada con el Premio Andesco a la Sostenibilidad en la categoría Entorno Colaboradores por su modelo de bienestar y salud mental.

Además de la operación en municipios locales, Aqualia lidera proyectos de gran escala a nivel nacional, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre en Bogotá, con capacidad para depurar más de 600.000 metros cúbicos diarios, una de las mayores de Latinoamérica.

Con presencia en 18 países de América, Europa, Asia y África, la compañía consolida su papel como operador global de referencia, trasladando su experiencia internacional a territorios donde la eficiencia en el uso del recurso hídrico es decisiva para el desarrollo sostenible.