Ingeteam se alía con Parliament Energy para poner en marcha su mayor proyecto fotovoltaico en Estados Unidos

Ingeteam ha colaborado con la compañía estadounidense Parliament Energy para la puesta en marcha de Parliament Solar, el mayor proyecto fotovoltaico en el que ha participado la ingeniería vasca en Estados Unidos hasta la fecha. Según sus estimaciones, este parque solar de 640 MWdc, ubicado a las afueras de Houston, en Texas, generará cerca de 1.100 GWh de energía limpia al año, lo que equivale al consumo energético anual de unos 140.000 hogares texanos.

Mediante esta alianza, Parliament Energy ha acometido el desarrollo de esta infraestructura con tecnología suministrada por Ingeteam y será ahora la energética estadounidense quien se encargue de su gestión. Además, la utilización de la técnica de grid forming ha permitido poner en marcha esta infraestructura varios meses antes de lo esperado, según ha explicado la compañía vasca.

El suministro de Ingeteam para este proyecto ha consistido en la entrega de 149 inversores fotovoltaicos integrados en 80 centros de transformación con certificación UL como solución todo en uno lista para instalar. Asimismo, la vasca ha llevado a cabo los trabajos de puesta en marcha de la planta desde el centro productivo con el que cuenta la compañía en Milwaukee.

La experiencia de Ingeteam en el mercado y el hecho de que cuenten "con una filial consolidada en suelo americano" han sido "factores decisivos" para conseguir y ejecutar este proyecto, según ha destacado Nohra Nasr, vicepresidente y director del negocio Solar PV & BESS de Ingeteam en Estados Unidos. En este sentido, esperan que sea el primero de "una larga lista" de proyectos conjuntos.

Hasta la fecha, Ingeteam ha suministrado más de 6 GW de inversores fotovoltaicos y de baterías para el mercado estadounidense, un país que, según destacan, "continúa teniendo buenas perspectivas de crecimiento en el desarrollo de proyectos renovables".