Helexia capta 50 millones para ampliar su cartera de proyectos solares en Europa

Helexia, filial de Voltalia especializada en eficiencia energética y autoconsumo solar, ha cerrado una nueva ampliación de su programa de financiación por un importe de 50 millones de euros. La operación permitirá a la compañía acelerar su estrategia de crecimiento en Europa, con la integración de 240 nuevas instalaciones fotovoltaicas en cubiertas y marquesinas en cinco países: Francia, Italia, Bélgica, Portugal y España.

El acuerdo ha sido financiado por La Banque Postale y Bpifrance, entidades que ya acompañaban a Helexia en anteriores operaciones y que refuerzan así su apoyo al modelo de negocio de la compañía. En la operación han participado Finergreen como asesor financiero, Linklaters como asesor legal, kiloWattsol en el ámbito técnico, Ester Finance como asesor en tipos de interés y Marsh en materia de seguros.

"El nuevo tramo de financiación marca un hito en nuestra trayectoria de crecimiento. Demuestra la solidez de nuestro modelo y el compromiso de nuestros socios para acelerar la transición energética en Europa", destacó Benjamin Simonis, consejero delegado de Helexia Group.

Con esta operación, la empresa con sede en Lille refuerza su posición como actor internacional en la transición energética. Fundada en 2010 y con cerca de 500 empleados en 11 países, Helexia ha desarrollado más de 1.800 proyectos solares en todo el mundo, principalmente en cubiertas industriales y aparcamientos. Su modelo combina la generación fotovoltaica con la gestión de la eficiencia energética de clientes industriales y comerciales, ofreciendo servicios que van desde la definición de la estrategia hasta la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones.