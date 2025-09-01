Grenergy vende a CVC DIF la cuarta fase de su proyecto de baterías en Chile por 405 millones

Grenergy ha alcanzado un acuerdo para la venta de la cuarta fase de su proyecto de baterías Oasis de Atacama, en Chile, a fondos gestionados por CVC DIF.Esta fase, denominada Gabriela, representa el 10% del proyecto y podría alcanzar un valor de hasta 475 millones de dólares (405 millones de euros), incluyendo earn-outs y ajustes financieros, habituales en este tipo de transacciones.

Gabriela cuenta con una capacidad instalada de 272 MW solares y 1.100 MWh de almacenamiento. El proyecto se encuentra en construcción y está respaldado por un acuerdo de compra de energía (PPA) firmado bajo modalidad híbrida. La transmisión de activos se realizará tras la puesta en operación, prevista para el primer semestre de 2026.

Grenergy ya cerró la financiación para la construcción de la fase 4 mediante un préstamo verde por un total de 324 millones de dólares. En la operación participaron entidades como BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Scotiabank y SMBC. Recientemente, se incorporaron al financiamiento sindicado otros bancos como Bank of America, BBVA, JP Morgan, KfW IPEX, Rabobank e ICO.

Como parte del acuerdo con CVC DIF, Grenergy prestará servicios de operación y mantenimiento de los activos durante cinco años, gracias a los acuerdos estratégicos alcanzados previamente por Grenergy con proveedores de referencia.

Esta operación, junto con la realizada previamente con ContourGlobal (KKR) en diciembre de 2024, apenas representan el 33?% del proyecto original Oasis de Atacama. La compañía conserva 1,2?GW de capacidad instalada y 7,3?GWh de almacenamiento, lo que representa un 67% del proyecto.

La operación se enmarca dentro del plan de rotación de activos presentado por Grenergy en mayo durante el Capital Markets Day en Londres, con un objetivo total de 800 millones de euros de generación de caja. Esta transacción permite financiar el ambicioso plan de inversión de 3.500 millones de euros hasta 2027, con el que Grenergy aspira a continuar su crecimiento en almacenamiento energético.

Grenergy continuará replicando su modelo a través de nuevas plataformas como Central Oasis, ubicada en la zona centro del país, y en Europa, con el proyecto Escuderos en España.

CVC DIF ha sido asesorada por BNP Paribas, Cuatrecasas, KPMG, Valgesta, DNV y Marsh para esta operación.