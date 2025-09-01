Soltec aprueba en junta el plan de reestructuración y la ampliación de capital

Los accionistas de Soltec respaldaron este lunes el plan de reestructuración acordado el pasado julio, considerado clave para asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía. El acuerdo, aprobado con un 99,7% de votos a favor del quorum (del 67,32%), contempla una reducción y un aumento simultáneo de capital mediante la conversión en acciones del préstamo capitalizable ya concedido a la sociedad, lo que se traduce en la emisión de 365.546.868 nuevas acciones ordinarias.

El plan incorpora un paquete de medidas financieras y operativas con las que la empresa busca consolidar su competitividad en un mercado solar cada vez más exigente. Entre ellas destaca un proceso de reestructuración de deuda con bancos, proveedores y acreedores que prevé una quita media cercana al 50% y un nuevo calendario de pagos aplazados. Además, se contempla la entrada de un socio estratégico que aportará 30 millones de euros en préstamo capitalizable, 15 millones en liquidez inmediata y un conjunto de avales para reactivar la actividad comercial.

La hoja de ruta aprobada también fija la desinversión en áreas no estratégicas, como las divisiones de EPC y gestión de activos, con el objetivo de concentrar los recursos en su negocio principal: la fabricación de seguidores solares. Esta unidad, que en 2024 generó 300 millones de euros de ingresos y suministró 3,7 gigavatios (GW), seguirá siendo el núcleo de la actividad de la empresa. Paralelamente, se han puesto en marcha más de 40 iniciativas internas para reforzar la eficiencia operativa, el control financiero y la gestión de tesorería.

La Junta facultó asimismo al Consejo de Administración para desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como para su elevación a instrumento público e inscripción en el registro mercantil.

Durante su intervención, el consejero delegado, Mariano Berges, aseguró que la aprobación del plan supone "un paso decisivo para asegurar la continuidad de la compañía y sentar las bases de un futuro más sólido". "Con un equipo renovado, un socio estratégico y una estructura financiera reforzada, Soltec está preparada para afrontar con garantías los próximos retos del sector", añadió.