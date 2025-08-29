Los beneficios de Madrileña Red de Gas en el primer semestre caen un 10%, hasta los 39,7 millones

El grupo Madrileña Red de Gas (MRG) obtuvo en 2024 un beneficio neto de 39,7 millones de euros, un 10% menos respecto a los 44,3 millones que logró en el ejercicio anterior, como consecuencia del aumento de gastos extraordinarios y financieros, principalmente derivados de la restructuración de su deuda.

Así consta en sus últimas cuentas anuales consolidadas, en las que la gasista madrileña también refleja una ligera caída de ingresos. Estos, a diferencia de los beneficios, cayeron solamente un 2%, pasando de los 156,9 millones obtenidos en 2023 a los últimos 153,3 conseguidos en el último ejercicio económico, "a pesar del recorte regulatorio aplicado en el año por 17,2 millones de euros, que representa un 30% más que el aplicado el año anterior".

Pese a que la compañía experimentó un aumento de la demanda del 4% y que creció en puntos de suministro, para MRG estos resultados responden a "una tendencia a la baja en los precios del gas, así como por temperaturas invernales relativamente más cálidas, en comparación con 2023".

Sobre el total de ingresos, 137,3 millones de euros provienen del negocio regulado de gas natural, mientras que 6,5 millones de euros emanaron de la actividad de GLP y los 9,4 millones restantes, provienen de actividad no regulada tanto realizada por MRG como por la sociedad Aliara Energía.

Dentro del negocio de gas natural, el 84% lo aportó la remuneración regulada a la actividad de distribución, mientras que el 16% restante está referido a otros servicios relacionados, como el alquiler de contadores, las inspecciones periódicas y otros servicios que se ofrecen a los consumidores. Al cierre de 2024, la compañía alcanzó un total de 909.915 puntos de suministro, distribuidos entre 906.763 de gas natural y 3.152 de GLP.

En este sentido, cabe señalar que el grupo presentó hace apenas dos semanas un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) relativa al año 2026, en la que Competencia rebajó la retribución a MRG a 103 millones de euros.

Regresando a los resultados de 2024, su ebitda consolidado fue de 113 millones, uno menos que en 2023, "habiendo amortiguado el impacto del recorte regulatorio con una recuperación de la demanda, mayores ingresos por inspecciones periódicas, mejoras en la gestión de mermas de gas y eficiencias alcanzadas en otras áreas operativas".

La deuda bruta consolidada roza los 900 millones, de los cuales 675 millones están emitidos por MRG Finance BV en Luxembrugo con una calificación con grado de inversión (BBB-) por la agencia Standard and Poors.

A lo largo del curso, invirtió 13,2 millones de euros, 700.000 menos que en 2023, principalmente a la expansión de la red de gas natural (7,1 millones) y al plan de transformación de GLP a gas natural (2,2 millones).