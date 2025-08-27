El aeropuerto de Düsseldorf adjudica a Exolum la construcción y operación de su nueva terminal de combustible

Exolum ha sido adjudicataria del contrato para construir, operar, conectar y mantener la nueva terminal de almacenamiento y distribución de combustible del aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania. El proyecto, que supondrá una inversión de unos 70 millones de euros, arrancará en el tercer trimestre de 2026, según el acuerdo firmado con el gestor público Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG).

La nueva instalación sustituirá a las dos plantas actuales y elevará la capacidad de almacenamiento hasta 9.000 metros cúbicos, un 41% más que en la actualidad. Con esta ampliación se reforzará la seguridad del suministro y se facilitará la incorporación de combustibles sostenibles para la aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y queroseno sin azufre. Exolum operará la terminal durante dos décadas, con la opción de prórroga a 25 años, tras lo cual la infraestructura pasará a manos de FDG.

La puesta en marcha de la planta está prevista para el segundo trimestre de 2028. Posteriormente se completará la conexión ferroviaria, de manera que a finales de 2029 la mayor parte del combustible dejará de transportarse por carretera para hacerlo por tren, una alternativa con menor impacto ambiental. Esto permitirá además abastecerse desde refinerías más alejadas, como las de producción de SAF en Róterdam. El cambio reducirá emisiones de CO?, aliviará el tráfico rodado y mejorará la eficiencia en las operaciones de carga y descarga.

"Exolum tiene como objetivo impulsar su crecimiento en Alemania garantizando un suministro fiable, eficiente y con el máximo nivel de calidad para el aeropuerto de Düsseldorf. Nuestra compañía aporta un amplio conocimiento y una sólida experiencia en la gestión de terminales en decenas de aeropuertos en Europa y América, que ahora ponemos al servicio de Düsseldorf y de los usuarios del aeropuerto. Además, la nueva terminal facilitará el suministro de SAF, que deberá representar un 6% del total en 2030, de acuerdo con la directiva europea ReFuelEU", señaló durante la firma del acuerdo Javier Goñi, CEO de Exolum.

El aeropuerto de Düsseldorf, con más de 20 millones de pasajeros al año, es el mayor de la región metropolitana de Rin-Ruhr, que concentra a 10 millones de habitantes y es uno de los principales polos económicos y financieros de Alemania y de Europa central.

"Nuestro objetivo es estar entre los mejores aeropuertos de Europa en nuestra categoría, en términos de calidad, eficiencia y, por supuesto, sostenibilidad. Para lograrlo, necesitamos socios sólidos, con visión de futuro y un alto nivel de conocimiento técnico, como Exolum. Gracias a la nueva planta, podremos acceder a combustibles sostenibles procedentes de fuentes completamente nuevas y sustituir cada año miles de camiones cisterna que actualmente llegan por carretera y autopista, trasladando ese volumen al transporte ferroviario", expresó Lars Redeligx, director ejecutivo del aeródromo alemán.

Exolum es la compañía logística de aviación independiente líder mundial y la empresa de referencia en Europa en gestión de infraestructuras de almacenamiento y distribución de graneles líquidos y gases. Con una amplia experiencia internacional, la compañía opera en 49 aeropuertos de Europa y Latinoamérica, entre los que destacan el París-Charles de Gaulle, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Dublín, Lisboa, Lima o Panamá. Además, en el Reino Unido presta servicios logísticos de almacenamiento y transporte a algunos de los principales aeropuertos del país, como Heathrow, Gatwick, Stansted y Manchester a través de nuestra red de oleoductos.