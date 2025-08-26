El grupo francés Eiffage amplía su presencia en España con la compra de CVS, M3i Controls e Inmotechnia

El grupo francés Eiffage ha reforzado su presencia en España tras cerrar este verano la adquisición de las compañías CVS, M3i Controls e Inmotechnia, en una operación combinada que refuerza el posicionamiento del grupo en el sector energético. La compra se ha llevado a cabo a través de Eiffage Energía Sistemas, filial de Eiffage Énergie Systèmes, que con este movimiento avanza en su estrategia de crecimiento en Europa y en el refuerzo de su cobertura territorial en España.

La adquisición principal ha sido la compra de CVS, grupo empresarial fundado en 2020 y especializado en soluciones de refrigeración para la industria y el sector terciario, así como en sistemas de detección y protección contra incendios. La compañía, que cuenta con una plantilla de más de 300 personas y una red de 11 centros en toda España, alcanzó en 2024 una facturación superior a los 60 millones de euros.

Junto a esta operación, Eiffage Energía Sistemas ha adquirido M3i Controls e Inmotechnia con el objetivo de convertirse en referente nacional en sistemas de control y mantenimiento energético. La primera, con sede en Cataluña, está centrada en el desarrollo de sistemas de control y automatización de edificios terciarios. Con 21 empleados, cerró 2024 con una facturación cercana a los 3 millones de euros. Inmotechnia, por su parte, se dedica a soluciones de gestión inteligente de edificios (BEMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con 60 trabajadores repartidos por todo el país y una cifra de negocio de unos 10 millones en el último ejercicio.

"Con estas adquisiciones, Eiffage Energía Sistemas refuerza su posición como actor clave en el sector energético en España", subrayó la compañía tras hacer pública la operación.

Al cierre de 2024, la filial española de Eiffage Énergie Systèmes contaba con una plantilla superior a los 5.000 empleados y una facturación de 1.100 millones de euros, situándose como la segunda mayor delegación del grupo, solo por detrás de Francia. Las últimas adquisiciones permiten consolidar ese papel estratégico y ampliar su oferta en soluciones energéticas avanzadas y servicios de eficiencia en el mercado español.