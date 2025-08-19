La gran planta de biogás de La Sentiu recibe el 'ok' de Urbanismo

La planta de biogás de La Sentiu de Sió (Lleida) completa su tramitación urbanística. La instalación, bautizada como Cobirgy y promovida por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y la compañía local Connect Bioenergy, ha recibido la notificación que confirma la aprobación final al Plan Especial Urbanístico Autónomo (PEUA) y a la Autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida por parte de Comisión de Territorio de Cataluña celebrada el pasado 22 de julio. La planta ya contaba anteriormente con la Autorización Ambiental Provisional.

La infraestructura transformará unas 500.000 toneladas de materia prima verde y sostenible (residuos orgánicos) como purín de cerdo, estiércol de vaca y terneros, gallinácea de granjas locales, residuos de matadero y otros residuos orgánicos industriales no peligrosos de empresas locales para la producción de gas verde (biometano), el cual se inyectará en la red de gas natural existente.

Esta magnitud convertirá La Sentiu de Sió en la mayor central de producción de biogás en el sur de Europa. Se espera producir 200 GWh al año, el equivalente al consumo de 23.000 hogares.

Además, el complejo contará una planta de tratamiento de digestato diferenciadora de otras plantas de biogás. La fracción liquida del digestato se separará y se transformará en productos fertilizantes concentrados para la venta local o para exportación.

La instalación, que generará 40 empleos de jornada completa directos e indirectos a largo plazo, así como hasta 100 puestos de trabajo durante los dos años de construcción, ha sido designada como proyecto de importancia estratégica por el Govern. Se prevé que su construcción empiece durante 2026.

A lo largo de su tramitación, el proyecto de CIP se ha topado con la oposición de parte del territorio. Sin embargo, más de 300 ganaderos de las comarcas de La Noguera, Pla d'Urgell y Urgell han mostrado su adhesión al complejo. Más del 80% de las granjas que suministrarán los residuos agrícolas se hallan a un radio de 15 kilómetros de la futura planta.