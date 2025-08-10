España redujo en julio sus compras de gas ruso al mínimo desde el inicio de la guerra en Ucrania

España recibió en julio de 2025 un total de 2.150 gigavatios hora (GWh) de gas procedente de Rusia, cifra muy similar a la de febrero de 2022 y la más baja desde entonces. Ese mes se inició la guerra en Ucrania tras la invasión por parte del país presidido por Vladimir Putin.

Según datos extraídos por Servimedia del Boletín Estadístico del Gas elaborado por Enagás, en julio de este año la cuota del gas ruso en el total de las importaciones se redujo hasta el 6,9%, el porcentaje más bajo desde el 5,7% registrado en febrero de 2022 con 2.174 GWh de gas ruso.

El hecho es que la compra de gas a Rusia viene experimentando una tendencia a la baja desde el pico alcanzado en 2023 y 2024 a medida que van venciendo los contratos firmados por compañías como Naturgy, que aseguran que no han suscrito ningún nuevo contrato desde que se inició el conflicto. Así, hasta julio, se han reducido un 47,6%, hasta los 28.357 GWh.

A diferencia de lo ocurrido con el petróleo ruso, que dejó de llegar a las refinerías españolas en mayo de 2022, apenas tres meses después del inicio de la guerra, la llegada de gas licuado en barcos se disparó, llegando el país presidido por Putin a ser el segundo mayor suministrador para España.

En julio, mes en que la llegada de gas de ese país se desplomó un 71,8% en comparación con 2024, Rusia cayó hasta la quinta posición superado por Argelia con el 32,9% del total de las importaciones, Estados Unidos con el 20,6%, Angola con el 13,3% y Nigeria con el 12,9%.

Sin embargo, en el acumulado en lo que va de año, Rusia se mantiene en el tercer puesto con el 12,9%, superado solo por Argelia con el 32,5% y Estados Unidos con el 29,8%.

Antes, en 2024 el gas ruso llegado a España alcanzó los 72.360 gigavatios hora (GWh), experimentando un descenso del 0,5% con respecto a 2023, situándose como segundo país con más ventas a España solo por detrás de Argelia.

Con ello, la participación del gas ruso en el total de las importaciones españolas fue del 21,3%, incluso superior a la de 2023 puesto que el total fue mayor ese año, dejando la participación de Rusia en el 18,3%.

En 2023, las importaciones de gas ruso alcanzaron los 72.690 GWh, experimentando un incremento del 29,8% con respecto a 2022, cuando el gas llegado desde Rusia alcanzó los 56.021 gigavatios hora (GWh), experimentando un incremento del 54,8% con respecto a 2021.

De hecho, en los últimos meses de 2022 Rusia superó a Nigeria y se consolidó en el tercer puesto. Mientras que en el conjunto del año se mantuvo como el cuarto mayor importador de esta materia prima a España solo por detrás de estados Unidos, Argelia y Nigeria.