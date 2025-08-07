Forestalia firma un nuevo PPA con Galp Energía durante diez años por 46,7 millones de euros

Forestalia ha cerrado la financiación del parque eólico Canteras III, con una potencia autorizada de 40 MW, gracias a un contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) suscrito con Galp Energía. Este acuerdo ha permitido completar con éxito la refinanciación del proyecto con Banco Sabadell.

La operación financiera se ha estructurado en varios tramos: un préstamo senior y tres tramos adicionales, dos de ellos destinados a cubrir los avales asociados al contrato PPA, y un tercero para cubrir el desmantelamiento del parque al final de su vida útil. El importe conjunto de todos los tramos asciende a 46,7 millones de euros.

El contrato con Galp Energía garantiza la estabilidad de ingresos del activo durante los próximos diez años. En formato pay-as-produced, el acuerdo cubre el 65?% de la producción, lo que equivale a una cobertura anual estimada de 73.515 MWh.

Para esta operación, Forestalia ha contado con el asesoramiento legal de Maio Abogados. Por parte de Banco Sabadell, el asesoramiento legal ha corrido a cargo de Clifford Chance, mientras que DNV ha actuado como asesor técnico y Willis Towers Watson como asesor en seguros.

Este nuevo PPA se suma al firmado previamente entre ambas compañías para el parque eólico El Campillo, de 48,8 MW, que también contempla una cobertura del 65?% de la producción, equivalente a 96.655 MWh anuales.

Canteras III, ubicado en Zaragoza, ha entrado en operación en julio de 2025 y cuenta con una potencia instalada total de 42,7 megavatios (MW), repartida en siete turbinas GE 158 de 6,1 MW suministradas por General Electric.

Ambos proyectos, Canteras III y El Campillo, están ubicados en los municipios de Quinto y Fuentes de Ebro (Zaragoza), respectivamente, y permitirán evitar la emisión de unas 80.000 toneladas de CO? al año, además de un ahorro equivalente a más de 26.700 toneladas anuales de consumo de petróleo.