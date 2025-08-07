Acciona Energía y Bankinter firman un acuerdo de colaboración para ofertar soluciones energéticas a empresas

Acciona Energía y Bankinter han alcanzado un acuerdo de colaboración para ofrecer a las empresas clientes del banco una solución integral de servicios energéticos en sus instalaciones, con condiciones de financiación favorables.

La propuesta incluye proyectos de autoconsumo fotovoltaico, sistemas de almacenamiento mediante baterías, puntos de recarga para vehículos eléctricos y soluciones de aerotermia. Acciona Energía será responsable de proporcionar un servicio llave en mano que abarca desde el asesoramiento inicial hasta el diseño, ejecución, mantenimiento y certificación energética del proyecto. Por su parte, Bankinter facilitará la financiación a través de las líneas oficiales ICO Verde y BEI Verde.

Uno de los elementos diferenciales de la oferta es la tramitación de certificados de ahorro energético (CAEs), documentos que acreditan la ejecución de medidas de eficiencia energética con un ahorro final medible. Estos certificados permiten a las empresas recuperar parte de la inversión realizada mediante la monetización de los ahorros obtenidos.

En este contexto, Bankinter pone a disposición de sus clientes empresariales el producto financiero 'Préstamo Anticipo CAE', que permite adelantar el valor del ahorro energético futuro generado por los CAEs.

Para ambas compañías, el acuerdo refuerza su compromiso con la descarbonización del tejido empresarial español y con el impulso de la transición energética del país.