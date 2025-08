Naturgy vende el 5,5% de su capital social para lograr liquidez con una venta en bloque y un acuerdo bilateral

Naturgy se prepara junto con Morgan Stanley Europe para la venta de unas 53,4 millones de acciones, aproximadamente el 5,5% de su capital social, con el objetivo de aumentar su liquidez y así favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.

Así lo ha manifestado la compañía que preside Francisco Reynés a través de un comunicado emitido a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que explica que la operación se llevará a cabo mediante dos procesos diferenciados.

Por un lado, la energética explora "una potencial venta en bloque" de aproximadamente 19.305.000 acciones ordinarias propias que la compañía mantiene en autocartera, las cuales representan un 2% de su capital social. Este proceso de colocación acelerada, según indica la propia compañía, está dirigido "exclusivamente" a inversores cualificados, y ha dado comienzo este mismo lunes.

"Tras la publicación de esta comunicación, la entidad colocadora —Morgan Stanley Europe— explorará la demanda existente de acciones sujetas a colocación. El Proceso de Colocación Acelerada podrá finalizarse sin previo aviso, una vez las acciones sujetas a colocación hayan sido colocadas, o por imposibilidad de la entidad colocadora de colocar dichas acciones", expresa el comunicado, indicando que los términos definitivos de esta primera operación, así como su precio, se anunciarán cuando concluya.

Por otro lado, Naturgy también ha acordado vender hasta 34,1 millones de acciones, representativas de aproximadamente un 3,5% del capital social, mediante un acuerdo de compraventa bilateral "a una entidad financiera de ámbito internacional".

Teniendo en cuenta que el valor de la compañía es de aproximadamente 26.970 millones de euros, ambas transacciones abarcan una cantidad de acciones equivalentes a 1.483,35 millones de euros.

"El proceso de colocación acelerada y la compraventa bilateral tienen como objetivo retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy a través de la oferta pública de adquisición voluntaria y parcial formulada por la Sociedad sobre sus propias acciones [...], fomentando de esta forma la liquidez de la acción de Naturgy e incrementando el capital flotante de la sociedad de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI", explica la compañía en su comunicado.

Con ambas operaciones, la energética espera que su capital flotante (free float) tras la transacción aumente del 9,6% actual a representar aproximadamente un 15,1% del capital social, mientras que su autocartera pasará del 10% actual al 4,5%.

Junto con estas, la energética también ha anunciado la adopción de medidas para dar estabilidad al mercado.

Para el proceso de compraventa bilateral, Naturgy ha suscrito un contrato de permuta financiera (total return swap) con Morgan Stanley sobre las acciones sujetas en virtud del cual retendrá su exposición económica a las mismas.

Asimismo, la energética ha asumido compromisos de no disposición (lock-up) dentro del proceso de colocación acelerada, habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso de no disponer de sus acciones remanentes en autocartera y de no llevar a cabo cualquier operación dirigida a reducir su exposición económica bajo la permuta financiera durante un periodo de 60 días.