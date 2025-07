Red Eléctrica admite que puede tener que hacer frente a multas de la CNMC por el apagón

Red Eléctrica abre la puerta al pago de indemnizaciones por el apagón. La compañía asegura en sus resultados que hasta el momento ha decidido, tal y como ya aseguró su presidenta, Beatriz Corredor, no llevar a cabo ninguna provisión por el "incidente grave" del 28 de abril, pero en esta ocasión asegura que "esta estimación realizada por los Administradores podría verse modificada en el futuro", ya que recuerdan siguen abiertas las investigaciones por parte de la CNMC.

En función de los análisis internos realizados con la información existente en la actualidad (especialmente el informe emitido por el Operador del Sistema -la propia REE- en cumplimiento de la normativa vigente) y de la opinión de la Dirección de Servicios jurídicos de Redeia y de sus asesores legales independientes, los Administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del Grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2025.

En todo caso, la compañía incluye ya en sus cuentas que el examen del marco normativo aplicable permite contemplar tres supuestos susceptibles de generar responsabilidad: a) El concretado en una eventual responsabilidad civil contractual o extracontractual por los daños sufridos por otros sujetos por acciones u omisiones culpables. b) El vinculado a lo dispuesto en el artículo 27.4 del Real Decreto 1955/2000, que regula, entre otros aspectos, la posibilidad de aplicar descuentos en la facturación de los consumidores directamente conectados a la red de transporte. c) El consistente en la presunta comisión de alguna de las infracciones tipificadas en la vigente Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

La empresa explica que en la actualidad no es posible cuantificar de forma objetiva el importe derivado de reclamaciones por daños porque tales reclamaciones todavía no se han recibido por un importe significativo, no habiendo transcurrido aún el plazo de prescripción para su ejercicio.

El pasado 26 de junio, la agencia de rating S&P situó en "CreditWatch" negativo el rating del Grupo, que había ratificado en el nivel 'A-' el 12 de abril de 2024.

La compañía sorprende también, al igual que hacía Iberdrola con los datos de su Tiempo de interrupción que no variaban en España en el primer semestre, cuando asegura en sus cuentas que el índice de disponibilidad de la red de transporte nacional se ha situado 30 de junio del 2025 en el 98,80%, superior al 97,70% alcanzado durante el mismo periodo del año 2024. Por contra, en Canarias este índice ha sido del 98%, inferior al 99,33% del año 2024; en Baleares se ha situado en el 98,76%, frente al 97,80% de 2024, mientras que en la península ha alcanzado el 98,81%, por encima del 97,68% de un año antes.

Las inversiones realizadas en el primer semestre han sido de 602,7 millones de euros, un 34,2% superiores a las registradas en el mismo período del ejercicio anterior, principalmente impulsadas por el aumento en el negocio nacional regulado. Las inversiones vinculadas a la actividad de gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacional se han situado en los 564,2 millones de euros, un 34% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente, facilitando la transición energética de nuestro país al permitir una mayor integración de las energías de origen renovable, indica la empresa.

La inversión destinada a la gestión y operación de infraestructuras eléctricas internacional ha sido de 1 millón de euros en comparación con los 1,9 millones de euros en el mismo período de 2024.

Respecto a la actividad de fibra óptica, se han destinado 7,5 millones de euros, en comparación con los 4,5 millones de euros del año anterior, en línea con lo previsto en el plan de inversiones. Finalmente, hay que reseñar que se han destinado 30,1 millones de euros a otros conceptos. Esta partida incluye, entre otras, inversiones en tecnología y aplicaciones corporativas para el Grupo, así como las inversiones desarrolladas por Elewit, el vehículo de inversión en capital riesgo de Redeia.

El pasado 8 de julio Redeia hizo efectivo el dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2024 por un importe de 0,60 euros por acción. De este modo, el dividendo total abonado con cargo a dicho ejercicio asciende a 0,80 euro por acción, tal y como está contemplado en el Plan Estratégico del Grupo. Los dividendos pagados se reducen en un 24,5% hasta los 119,3 millones de euros.

La evolución de estas partidas explica un aumento de la deuda financiera neta de 169,6 millones de euros respecto a la existente a 31 de diciembre de 2024, lo que la sitúa en 5.539,4 millones de euros.

Así el resultado bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 636 millones de euros, un 2,8% superior respecto al cierre del primer semestre de 2024, mientras que el resultado neto de explotación (EBIT) se sitúa en 416,2 millones, un 3,7% superior, y el beneficio neto del grupo en 269,5 millones de euros, en línea con el mismo periodo del ejercicio anterior.