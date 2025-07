Vandellos II tuvo problemas en una válvula tras el apagón del 28 de abril

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado como nivel 1 (anomalía) de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) el suceso notificado por el titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) el pasado 1 de julio debido al incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) una vez analizados los datos disponibles. Dicho suceso no tuvo impacto en los trabajadores, el público ni el medioambiente.

La instalación notificó al CSN que la válvula de alivio de uno de los generadores de vapor permanecía inoperable, de forma inadvertida, desde el pasado 28 de abril y, por tanto, en una condición no permitida por las ETF, al no poder asegurar que esta pudiera haber desempeñado correctamente su función de seguridad. La inoperabilidad de dicha válvula fue identificada y declarada el 1 de julio, tras la realización de ciertas comprobaciones durante la parada programada de la central. Previamente, durante la parada no programada por la pérdida total de energía eléctrica exterior del 28 abril, el titular había observado un comportamiento anómalo de esta válvula.

En ese momento, se inspeccionó la válvula y se sometió a pruebas en presencia de mantenimiento mecánico, sin identificar ninguna anomalía de funcionamiento. El titular tampoco detectó ninguna anomalía durante la subida de carga, ni durante las pruebas periódicas realizadas a potencia hasta la fecha. No obstante, durante las comprobaciones efectuadas tras la notificación, el titular identificó que su apertura solo se producía cuando previamente estaba aislada por su válvula motorizada, por lo que la declaró inoperable y llevó a cabo las labores necesarias para su reparación. El tipo de fallo observado condujo al titular a considerar que la válvula había permanecido inoperable desde el 28 de abril.

Tras efectuar el análisis de los datos recabados hasta la fecha, el CSN clasifica este suceso como nivel 1 debido al mencionado incumplimiento de las ETF durante las fechas descritas.