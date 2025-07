Iberdrola y Masdar cierran un acuerdo para invertir 5.200 millones en East Anglia 3

Iberdrola y Masdar tienen previsto sellar hoy el mayor acuerdo firmado por la compañía emiratí para desembarcar con una participación del 50% en el parque eólico marino de East Anglia 3. Este acuerdo será anunciado aprovechando la visita a España del ministro de Abu Dabi, el Sultán Al Jaber, para celebrar el décimo aniversario de Saeta.

La operación supondrá el desembolso de 5.200 millones de euros entre ambas partes para poner en marcha esta instalación en un acuerdo que estaba previsto que se firmará en el primer trimestre de 2024.

La operación supone un hito ya que la eléctrica española y la emiratí compartirán el control de este activo. Frente al 49% previsto de participación para la compañía emiratí se pasa ahora al 50%.

East Anglia Three es uno de los tres proyectos de eólica marina, junto con East Anglia One North y East Anglia Two, que se integrarán dentro del denominado East Anglia Hub, el macrocomplejo que desarrolla la eléctrica, a través de su filial en Reino Unido, en la zona sur del Mar del Norte.Las tres instalaciones sumarán hasta 3.100 MW de potencia: East Anglia Three, la mayor de las tres, tendrá 1.400 MW, East Anglia One North, 800 MW, y East Anglia Two, 900 MW.

Iberdrola y Masdar preveían haber cerrado esta alianza el pasado mes de abril en Reino Unido, pero finalmente la firma quedó aplazada. East Anglia 3 se encuentra ya en construcción y se prevé que entre en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2026.

En julio de 2022, Iberdrola firmó contratos por diferencias (CfD) con el Gobierno de Reino Unido para la venta de energía del parque a un precio que se irá incrementando en función de la inflación. El proyecto suministrará energía a más de 1,3 millones de hogares británicos y creará 2.300 puestos de trabajo.

Masdar firmó en julio de 2023 un acuerdo estratégico con Iberdrola para coinvertir también en el parque eólico marino alemán Baltic Eagle con una potencia de 476 MW, situado en el Mar Báltico. Iberdrola cuenta con un porcentaje mayoritario del 51% en los activos. De acuerdo con los términos de la operación, la valoración del 100% de este parque eólico asciende a unos 1.600 millones de euros. Iberdrola controlará y gestionará los activos, prestando servicios de operación y mantenimiento y otros servicios corporativos.

El acuerdo marco entre ambas empresas prevé la inversión conjunta de hasta 15.000 millones de euros en los próximos años.

En septiembre del año pasado, Masdar adquirió también Saeta Yield al fondo canadiense Brookfield por cerca de 1.300 millones, operación que incluyó activos operativos de 745 MW -en su mayoría eólicos- y una cartera adicional en desarrollo de hasta 1,6 GW en España y Portugal. Además, a través de Saeta Yield, Masdar adquirió el proyecto Valle Solar, situado en la Comunidad Valenciana, con una capacidad de 190 MW, consolidando así su penetración en el mercado fotovoltaico español.Otra operación estratégica fue la alianza sellada en julio con Endesa. En virtud de este acuerdo, valorado en 1.700 millones, Masdar adquirió el 49,99% de EGPE Solar, sociedad que gestiona plantas fotovoltaicas ya operativas en España con una capacidad de 2 GW. Este acuerdo prevé además la hibridación con sistemas de almacenamiento en baterías de 500 MW. La empresa ha cerrado también la venta de 446 MW solares.