Abu Dabi prepara su gran puesta de largo energética en España el 8 de julio

Masdar prepara su puesta de largo en España después de las millonarias inversiones que ha llevado a cabo en los últimos dos años en España. La compañía tiene previsto celebrar una cena el próximo 8 de julio en el lujo hotel madrileño Four Seasons donde prevén congregar a más de 250 personalidades del sector energético y de la inversión.

Según fuentes consultadas por este diario se espera que el ministro de energía de Emiratos pueda participar en el evento, así como el presidente de Taqa, para llevar a cabo un gran anuncio.

A lo largo de los últimos meses, Masdar ha negociado la compra de 600 MW en Portugal a Totalenergies, así como una posible adquisición de la cartera de eólica de Acciona en España.

Entre los invitados, según ha podido saber este diario, figuran algunos de los principales directivos de Iberdrola. La eléctrica española prepara una alianza con Masdar en la mayor operación firmada hasta el momento. Iberdrola ultima la venta de una participación del 49% en el parque eólico marino de East Anglia 3 por cerca de 2.000 millones de euros, lo que supondrá reforzar su alianza con el gigante emiratí para coinvertir alrededor de 5.000 millones en esta instalación.La operación además podría suponer un hito ya que la eléctrica española y la emiratí compartirían al 50% el control de este activo.

East Anglia Three es uno de los tres proyectos de eólica marina, junto con East Anglia One North y East Anglia Two, que se integrarán dentro del denominado East Anglia Hub, el macrocomplejo que desarrolla la eléctrica, a través de su filial en Reino Unido, en la zona sur del Mar del Norte.

Las tres instalaciones sumarán hasta 3.100 MW de potencia: East Anglia Three, la mayor de las tres, tendrá 1.400 MW, East Anglia One North, 800 MW, y East Anglia Two, 900 MW.Iberdrola y Masdar preveían haber cerrado esta alianza el pasado mes de abril en Reino Unido, pero finalmenta la firma quedó aplazada.

En septiembre del año pasado, Masdar adquirió Saeta Yield a la canadiense Brookfield por cerca de 1.300 millones, operación que incluyó activos operativos de 745 MW -en su mayoría eólicos- y una cartera adicional en desarrollo de hasta 1,6 GW en España y Portugal. Además, a través de Saeta Yield, Masdar adquirió el proyecto Valle Solar, situado en la Comunidad Valenciana, con una capacidad de 190 MW, consolidando así su penetración en el mercado fotovoltaico español.

Otra operación estratégica fue la alianza sellada en julio con Endesa. En virtud de este acuerdo, valorado en 1.700 millones, Masdar adquirió el 49,99% de EGPE Solar, sociedad que gestiona plantas fotovoltaicas ya operativas en España con una capacidad de 2 GW. Este acuerdo prevé además la hibridación con sistemas de almacenamiento en baterías de 500 MW. La empresa ha cerrado también la venta de 446 MW solares.