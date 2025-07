Lafarga (Madrileña Red de gas): "La electrificación total es imposible, no es deseada y resulta infinitamente más cara"

Alejandro Lafarga, consejero delegado de Madrileña Red de Gas, se suma junto al resto de grandes distribuidoras de gas en el impulso del uso del biometano.

¿Qué objetivo persigue la plataforma 'Gas verde, sí' ?

Aunar pensamientos comunes que todos tenemos y nadie dice. El gas siempre ha estado pasivo frente frente a un sector eléctrico muy activo. Y tiene todo el sentido común: la electrificación total es imposible, no es deseada y es infinitamente más cara. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para descarbonizar? ¿La nuclear? Tiene otros inconvenientes. El biometano, sin embargo, es descarbonización. Es más barato, más rápido.

¿Cuáles son los principales retos?

La demanda eléctrica no crece. El PNIEC es incumplible y su coste es inaceptable. ¿Quién lo paga? El consumidor final, un secreto bien guardado. Hay que descarbonizar, sí, pero con sentido común. Por ejemplo, los centros de datos electrifican y la demanda se dispara. ¿Estamos preparados en inversiones? Dudoso. El vehículo eléctrico: el 80% del consumo en automoción es larga distancia. No es electrificable. Y la calefacción: en la zona mediterránea, vale; en el clima continental, no tiene ningún sentido. Los costes son infumables. ¿Quién paga? ¿El rico? Lo subvencionamos todos. No tiene sentido.

¿Cuál es la alternativa?

Hay que tener autosuficiencia, resolver el problema de los residuos, descarbonizar, sí, pero no a cualquier precio. La solución es el biometano. Tenemos el tercer mayor potencial de Europa y estamos parados. No hay política. No hay decisión. Un político actúa cuando hay un problema o cuando hay presión. ¿Hay un lobby en contra? o ¿Hay presión social? No. Las subvenciones a las bombas de calor se van a los municipios de rentas más altas. Cambiar a una bomba de calor supone 10.000 euros. Y ni siquiera cabe en muchas casas. El 70% no tiene espacio. El que lo instala está en barrios ricos. Y lo subvencionamos todos. Nadie se queja. Necesitamos que alguien lo cuente. Tú y yo tenemos una caldera. Tener biometano es más barato y más rápido.

¿La plataforma tendrá acciones concretas para contarlo?

Estamos impulsándola y buscando que la gente se sume. Promotores, consumidores, fabricantes de calderas... Todos están hartos. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) casi obliga a instalar bombas de calor. ¿Tiene sentido? No. La bomba de calor no usa 100% electricidad renovable. La caldera que tenemos en casa está preparada para usar biometano. El gas se produce en España. Viene de residuos. Es de sentido común. Y si alguien está en contra, que lo diga. Porque con esa persona quiero hablar.Pero hay oposición social en algunas zonas, ¿cómo se gestiona?Hay que explicar las cosas. Llegas a un municipio, les propones una planta y suena fatal. La gente piensa en un vertedero. Pero la solución no es mirar a otro lado. Ecologistas sensatos ven que esto resuelve un problema. Además, se logra autonomía energética. Y aprovechamos las redes que ya existen.

¿Cuánta demanda podría cubrir el biometano?

El 30% de la demanda. Con unas 200 plantas estaría bastante bien. Y hay residuos para muchas más. Mira Valdemingómez, lleva diez años funcionando y nadie se entera. Es una solución que ya existe. ¿Por qué no se replica? Simplemente no se ha hecho.

¿Tiene proyectos para construir plantas de biometano?

No. Madrileña es infraestructura. Facilitamos el acceso. Nuestro negocio es la red y el servicio al cliente. Hasta que hay apagones. Entonces nos recuerdan. Hay gente con respiradores, hospitales. ¿Cómo se solucionó? Con gas. Funcionó perfectamente. No fuimos noticia. Porque todo fue bien.

¿Esperan cambios en su retribución?

La parte eléctrica no nos afecta. Nosotros vamos por fórmula: base, demanda y puntos de suministro. El cambio que viene no afecta a nuestros ingresos principales. Hay una consulta pública hasta el 22 de julio. Ahí aportaremos. No pedimos. Pero sufrimos más que nadie. 450 millones menos de lo planificado. Un error de cálculo. Y nadie lo ha notado. Solo los accionistas.

¿La red no se está extendiendo?

No. No hay concursos. El RITE está en contra del gas. Pero los promotores ven el biometano como la solución. La plataforma busca que se sumen y opinen. Estamos en un impás. Hay que aclarar la situación del biometano. Dar una solución que no cueste dinero al cliente. Y que no tarde una década.¿La digitalización de los contadores de gas tiene sentido?No lo veo. En el eléctrico, vale. Pero en gas, ¿para qué? No hay cuellos de demanda. ¿Quién lo paga? El cliente. ¿Nos han preguntado? A ti y a mí, no. Solo tiene sentido en grandes consumidores. En doméstico, nada.

¿Hay fraude en el gas?

Sí. Alrededor del 6% en Madrid. La mitad que en eléctrico, pero sigue siendo alto. Tenemos propuestas para modificar la norma, que es preinternet. Hoy atiendo el 60% de las llamadas por WhatsApp. El regulador no nos ha ayudado. Madrid Nuevo Norte no tendrá conexión de gas. Ni Carabanchel. ¿Quién ha decidido eso? Que lo digan. El coste es casi nulo. Yo voto porque esté. Aunque no se use, que al menos esté de backup. Si no la metemos hoy, nunca estará.

¿Se reconoce el servicio al cliente?

Cero. ¿Cuánto nos pagan por satisfacción? Nada. ¿Cuánto nos penalizan? Nada. Y damos el mejor servicio al cliente de Europa. Sin apagones ¿Dónde está la medalla? Nosotros la merecemos.

¿Qué le parece las penalizaciones por los ratios de deuda?

El capital es global. El 99% del capital en el sistema energético español es extranjero. Competimos con otros países. Las agencias de rating están más preparadas que la CNMC. No es un tema local. Podríamos segmentarlo por CCAA también, pero no tiene sentido. Hay que homologar para atraer capital.

El accionariado de la empresa, ¿ha cambiado?

No. Desde 2015 es el mismo. Son fondos a largo plazo, planes de pensiones. Han dejado de ganar 450 millones. Están dando un servicio impresionante. ¿Los tratamos bien?

¿La venta de la empresa está descartada?

Está totalmente parada. Fue más un ejercicio de prospectiva. Ver el mercado. Hoy está en pausa total.