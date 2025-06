El Gobierno respalda a Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica pese a la contradicción de sus informes

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia -matriz de Red Eléctrica- ha salvado su match ball particular durante la junta general de accionistas, manteniendo, al menos por el momento, su cargo a salvo ante la petición de su cese por parte de varios accionistas.

De manera sorpresiva, algunos accionistas solicitaron la inclusión en el orden del día la petición de dimisión de la presidenta de Beatriz Corredor como consecuencia de la gestión del sistema eléctrico durante el apagón del pasado 28 de abril.

Tras ser aceptada, la junta otorgó cuatro minutos para votar casi de manera improvisada el 13º punto, el cual incluía la destitución de Corredor.

Sin desglosar el porcentaje de votación, la propia Corredor comunicó a los presentes que la votación relativa al último punto del orden del día quedó rechazada. No obstante, de este resultado se deduce que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha mantenido una postura favorable a Corredor en la votación.

Antes de esta conclusión, la junta estuvo marcada por el elevado tono de las preguntas realizadas por los accionistas minoritarios. En ellas, estos preguntaron a la cúpula directiva por qué no adoptaron medidas para evitar un posible apagón, ya que en varios informes emitidos desde 2020 se aludía a esta posibilidad como consecuencia de la evolución del mercado energético. También se preguntó sobre la existencia de pólizas en previsión de las posibles reclamaciones por daños producidos como consecuencia del apagón.

"No estimamos que sea necesario ni realizar ningún tipo de provisión a nivel de los estados financieros ni considerar una cobertura a nivel de indemnizaciones que pueda surgir a lo largo del del proceso. En cualquier caso dentro de la estrategia de coberturas a nivel de pólizas de seguro, evidentemente tenemos pólizas con instituciones nacionales líneas internacionales de máxima solvencia", respondió Corredor, quien previamente defendió su gestión y la labor de los trabajadores de Red Eléctrica.

Defensa del operador

Casi planteado como una cuestión de confianza, el discurso de Beatriz Corredor estuvo repleto de intenciones, e incluso recurrió a la emocionalidad para defender la profesionalidad de la empresa a la que representa. Condenó las guerras e invasiones en curso, criticó las políticas arancelarias procedentes del otro lado del mundo, recalcó la importancia de combatir el cambio climático y presumió de la buena progresión de España en el ámbito de las renovables. También, hubo espacio para recordar a las víctimas de la dana y alabar la resiliencia del sistema eléctrico durante las inundaciones. No obstante, el grueso de su intervención estuvo centrado en el apagón, en el buen hacer de REE y en los errores cometidos por las eléctricas.

"No dejaré de reiterar que mi confianza en la impecable labor de nuestros profesionales antes, durante y después del grave incidente del 28 de abril es absoluta. Su guía de actuación el 28 de abril, como cada uno de los días de los más de 40 años de existencia de red eléctrica ha sido el cumplimiento riguroso del marco normativo. Sus funciones y sus actuaciones se detallan en la normativa desde la ley del sector eléctrico hasta reales decretos o resoluciones ministeriales, pasando por los procedimientos de operación que son de cumplimiento obligatorio y que definen al máximo detalle técnico cada actuación del operador", ensalzó Corredor.

Gran parte de su intervención estuvo dedicada al informe elaborado y publicado por el TSO el pasado 18 de junio, en el que, a su juicio, REE queda eximida de culpabilidad sobre el cero energético y evidencia la responsabilidad de las eléctricas. "Nosotros no especulamos, nosotros analizamos y comprobamos", aseveró la presidenta.

En una nueva y resumida narración de los hechos, en la que restó importancia a los acontecimientos que tuvieron lugar antes de las 12 de la mañana de aquel 28 de abril, Corredor destacó "Una primera oscilación forzada, desencadenada por posibles anomalías internas de una planta de generación", "su reiteración y posible influencia en la oscilación natural que siguió a continuación", "tres eventos de pérdidas de generación en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla por disparos o desconexiones incorrectas cuando la tensión aún estaba dentro del rango de operación" y "la falta de absorción de reactiva de los generadores incumpliendo sus obligaciones de control dinámico de tensión que les impone la normativa".

Todos estos elementos, según su narración derivada del informe elaborado por REE, "desembocó en una situación de sobretensiones ahora ya sí fuera de rangos admisibles que llevó a la desconexión en cascada de la generación en el sistema". "Podemos asegurar rotundamente lo que habría pasado si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación 7.4. No hubiéramos tenido oscilaciones, no hubiéramos perdido sincronismo y no habríamos tenido apagón", sentenció, asegurando que tampoco hubo un problema de planificación el día anterior, sino una incorrecta prestación de los grupos convencionales.

Durante su turno, Corredor también destacó cómo la integración de las energías renovables, con una cuota del 61,5% en el mix de mayo, está impulsando la reindustrialización y permite al país y al continente avanzar en autonomía estratégica y soberanía energética. "En lo que llevamos de 2025, el peso de las tecnologías renovables en la estructura de generación eléctrica nacional sigue su evolución positiva. Tras cerrar 2024 con el récord del 57%, desde enero y hasta el pasado 15 de junio de este año, las renovables han cubierto el 59% de la demanda de electricidad", señaló la presidenta.

Además, defendió la idoneidad de contar con el actual modelo de TSO (Transmission System Operator) para gestionar la red eléctrica española, en relación a los debates que plantean otros modelos para mejorar la operativa. "La rápida y eficaz reposición, donde interviene tanto el transportista como el operador del sistema, ha sido posible gracias a la óptima coordinación entre ambos en una única empresa, lo que permite una interlocución más sencilla y reducir los tiempos de respuesta", justificó Corredor.

Nuevos consejeros

Sobre la gestión económica, la presidenta destacó el progresivo aumento de la inversión del TSO en los últimos años, así como la respectiva subida fijada para este año. "En el primer trimestre esta inversión ha sido un 70% más alta que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y nuestro objetivo es cerrar este año en los 1.400 millones de euros de inversión, lo que va a permitir superar los 4.200 millones acumulados en el periodo 2021-2025, muy por encima de la previsión inicial".

En cuanto al desarrollo de la junta, los accionistas votaron favorablemente a todos los puntos contenidos en el orden del día propuestos por los consejeros, destacando los nombramientos de Arancha González Laya, exministra de Exteriores, y Natalia Fabra, exconsejera de Enagás, como nuevas consejeras de la compañía.

También se procedió a la entrada al órgano de Albert Castellanos Maduell, economista y político afín a ERC, y se renovó a José María Abad Hernández, sin vinculación directa pero históricamente asociado al PP.