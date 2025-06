Putin apoya el derecho de Irán a tener un programa nuclear "pacífico"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha manifestado su completo respaldo a las autoridades iraníes en su iniciativa para desarrollar un programa nuclear siempre y cuando tenga carácter "pacífico", y ofrecido una vez más el respaldo de su país en este desempeño.

"Irán tiene derecho a desarrollar programas para el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos", ha manifestado Putin en una entrevista a Sky News Arabia. "Y, como en años anteriores, Rusia está dispuesta a aportar la asistencia y el apoyo necesarios para ello", ha añadido el mandatario.

Putin, tras recordar que su país se opone a la proliferación de armas de destrucción masiva y tras manifestarse contrario a la idea de que Irán acabe haciéndose con un arma nuclear, ha señalado las conclusiones del último informe sobre Irán publicado por la agencia nuclear de la ONU, un documento que no aporta prueba alguna de que Irán esté usando su programa a tal efecto.

Su propio país, ha añadido Putin, ha informado a Israel "en repetidas ocasiones" de que no hay prueba alguna de que Irán esté desarrollando un arma de destrucción masiva ni esté intentando obtener alguna por otros medios.

Sobre el conflicto que estalló hace una semana, Putin ha recomendado tanto a Israel como a la república islámica que participen en un proceso de negociación para resolver una crisis que ya ha adquirido un alcance regional.

"Hay detalles a este respecto que, opino, pueden y deben negociarse", ha asegurado el presidente ruso.

Pide a Ucrania que acepte la soberanía rusa

Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado que Ucrania debe reconocer la soberanía rusa en las poblaciones ucranianas bajo su control, la región que el mandatario denominó en su momento como Novorossiya (Nueva Rusia) y manifestar formalmente su neutralidad, lejos de la influencia de la OTAN, como pasos a seguir para avanzar en las conversaciones de paz.

Novorossiya es una denominación histórica que Putin ha rescatado para describir territorios ucranianos bajo control de Rusia y, en particular, localidades que se han incorporado a territorio ruso tras la celebración de un referéndum que no reconocen ni el Gobierno ucraniano ni sus aliados, caso de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

"Es necesarios que Ucrania reconozca los resultados de los referendums realizados en estas cuatro regiones. A Ucrania le interesa mantener relaciones amistosas con nosotros a largo plazo", ha aseverado el presidente ruso en una entrevista con Sky News Arabia.

A continuación, Putin ha pedido a Ucrania que declare su "neutralidad" y se abstenga de "unirse a cualquier alianza extranjera", en referencia a la OTAN, en dos pasos imprescindibles para "alcanzar la estabilidad en la región".

"Espero que los líderes actuales en Ucrania se guíen por los intereses nacionales, no por los intereses de terceros", ha añadido el mandatario ruso antes de acusar a "partes externas" de manipular a las autoridades ucranianas.

"Ucrania merece un destino mejor que ser un instrumento en manos de estas partes, que trabajan contra Rusia", ha añadido Putin.

En realidad, Putin lleva reclamando todas estas cuestiones prácticamente desde la crisis de 2014 en Ucrania, el precedente directo del actual conflicto que estalló con la invasión rusa del país en 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha contestado siempre que su país no tiene intención de aceptar ni una sola de estas peticiones y que el fin del conflicto pasa por la retirada de Rusia de todos los territorios ucranianos bajo su control.

Israel anuncia otra muerte

De otro lado, el Gobierno israelí ha anunciado que ha matado al jefe de la división palestina de la Guardia Revolucionaria de Irán, Saeed izadi, en un ataque contra su apartamento en la ciudad de Qom, sin que por ahora las autoridades iraníes se hayan manifestado al respecto.

Izadi era, formalmente, comandante de los Cuerpos Palestinos de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, su sección para operaciones internacionales.

El encargado de informar de su muerte ha sido el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien señala a Izadi como uno de los responsables de financiar y organizar la incursión de las milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, detonante de la guerra de Gaza.

La muerte de Izadi es el segundo anuncio de este tipo que Israel ha realizado en las últimas horas. Esta pasada madrugada, el Gobierno también ha anunciado la muerte de Amin for Judkhi, un "comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria" que "promovió cientos de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados" desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán, hacia Israel.

Israel inició el 13 de junio una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní de cara a un nuevo acuerdo tras la decisión de Estados Unidos en 2018, cuya celebración estaba prevista el 15 de junio en la capital de Omán, Mascate, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.

Irán confirma 430 muertos e Israel, 24

Además, el Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este sábado que al menos 430 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes contra su territorio que comenzaron el pasado viernes a última hora.

A la espera de que las autoridades precisen este balance, recogido por los medios regionales, cabe recordar que Irán ha acusado previamente a Israel de atacar centros de población civiles en sus operaciones y que entre los fallecidos hay decenas de niños.

Israel, por su parte, ha confirmado que los contraataques iraníes contra su territorio -más de 450 misiles y 400 aviones no tripulados contra más de medio centenar de objetivos- han dejado ya 24 muertos y 1.217 heridos, entre ellos doce en estado grave.