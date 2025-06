Varias centrales clave para recuperar el suministro eléctrico fallaron el 28 de abril

El Gobierno ha detectado fallos en el llamado Plan de reposición, es decir, el conjunto de medidas de emergencia para responder en caso de un gran apagón nacional y por el que Entso-E, la agrupación de operadores de la que forma parte Red Eléctrica- felicitó al operador español y portugués.

Según explica el Ejecutivo, en su informe sobre el apagón, varias instalaciones con la obligación de arranque autónomo -conocidas como black start- finalmente no pudieron dar esta prestación de forma estable, uniéndose al sistema después de que hubiera llegado tensión del exterior. Es decir, dichas plantas no hubiesen podido recuperar por si mismas el suministro de electricidad si las interconexiones, principalmente la francesa, no hubiesen estado plenamente operativas.

Esto, en opinión del Ejecutivo, ralentizó la puesta en marcha del "esqueleto" del sistema eléctrico que posteriormente permitía reponer el suministro de la demanda.

Según detalla el informe, a las 18.30 del día del apagón una vez llegó tensión de la interconexión con Francia a la subestación de Aldeadávila, el operador español pudo proceder a enviar tensión al sistema eléctrico portugués de forma secuencial, lo que indirectamente pone las miradas sobre la respuesta de dicha planta de Iberdrola.

A las 21.39 se intentó acoplar la línea de transporte de 400 kV -esas que según la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, no tuvieron problemas- pero el interruptor en la subestación Cartelle registró anomalías que impidieron el acoplamiento. Hasta las 2.37 de la mañana no se lograron resolver dichas anomalías.Otra de las complicaciones detectadas por el Ejecutivo pone el foco en varias distribuidoras, que no identifica, porque reportaron la imposibilidad de actuar mediante el llamado telemando en varias de sus subestaciones, incluso cuando ya se había recuperado la tensión y se contaba con autorización para alimentar nueva carga. Este hecho obligó al desplazamiento de equipos a las subestaciones, incrementándose así el tiempo para la reposición del suministro eléctrico.

Estos elementos, por contra, funcionaron el día de la Dana en Valencia a la perfección para acelerar notablemente la recuperación del servicio eléctrico en la zona pese a la catástrofe vivida.

La interconexión con Marruecos también registró problemas en el proceso de reposición del servicio. Según explica el informe del Gobierno -el de Red Eléctrica no hace ninguna alusión a estos fallos- a las 13.04 horas se recibió tensión con un apoyo de ONEE de 100 MW a través del ESMA1.Tras una desconexión intempestiva -generalmente provocadas por la aparición de una sobretensión- a las 14.34 horas se volvió a recibir tensión y se reinició la recuperación de la llamada isla Sur.

Portugal tuvo problemas con sus plantas de generación 'black start'

La central hidroeléctrica de Castelo de Bode no pudo iniciar su proceso de arranque autónomo debido a la ausencia de un generador interno. La propietaria, EDP, tuvo que transportar un generador externo para restablecer su funcionamiento. Junto a esta planta, Tapada do outerio actuó correctamente, pero estas dos centrales resultaron insuficientes para una recuperación rápida del sistema, el gobierno portugués ha decidido ampliar la capacidad de 'black start' a otras instalaciones, incluyendo las centrales de Baixo Sabor y Alqueva.