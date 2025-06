"El sector necesita una regulación más ágil, una remuneración clara y seguridad jurídica"

Andreas Schell fue nombrado el pasado 2 de junio consejero delegado de ib vogt. Anton Millner, socio de la compañía y CEO desde 2010 hasta el momento, da un paso atrás en la gestión diaria, pero sigue como uno de los principales accionistas. Ib vogt es uno de los mayores promotores de energías renovables del mundo con más de 51 GW en cartera (como todas las renovables instaladas en España).

¿Cuál es la visión estratégica de ib vogt para los próximos cinco años?

Andrea Schell (AS): ib vogt tiene como objetivo ampliar su negocio; por tanto, el crecimiento es una parte intrínseca de nuestra estrategia. Necesitamos expandir nuestra presencia para potenciar tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías, y teniendo en cuenta que ya estamos presentes en todos los mercados principales, la construcción de una cartera como productor independiente de energía se está volviendo cada vez más importante debido a los cambios constantes en nuestros mercados.

¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su fundación?

Anton Millner (AM): La empresa comenzó diseñando, desarrollando y construyendo instalaciones de fabricación para fotovoltaica. Desde 2010 hemos cambiado fundamentalmente nuestro modelo de negocio y ahora somos uno de los principales desarrolladores globales. El siguiente paso es evolucionar hacia un modelo de negocio centrado en ser una IPP.

¿Qué regiones son actualmente las más estratégicas para ib vogt?

AS: Estamos presentes en cuatro grandes regiones -Europa, Estados Unidos, Asia-Pacífico y la India- y tenemos planes específicos para cada una de ellas. Asia-Pacífico e India las consideramos como mercados con un crecimiento muy elevado. Estados Unidos también muestra un fuerte crecimiento estructural tanto en demanda eléctrica como en solar, y allí contamos con un amplio pipeline que estamos comercializando. En Europa también tenemos una posición sólida que hemos desarrollado a lo largo de los años y que seguimos tanto comercializando como ampliando.

¿Existen planes para reforzar su presencia en Latinoamérica, el sudeste asiático o África?

AS: Buscaremos oportunidades en Asia-Pacífico.

¿Cuántos gigavatios están en desarrollo, construcción u operación?

AM: ib vogt ha construido o tiene en construcción más de 4,7 GWp de plantas fotovoltaicas en todo el mundo, y dispone de un pipeline de más de 51 GWp.

¿Cuál es el equilibrio entre proyectos solares y otras tecnologías como almacenamiento?

AM: Actualmente, alrededor del 20% de nuestro pipeline corresponde a proyectos de baterías en distintas fases de desarrollo. Las baterías tendrán un papel cada vez más crítico y destacado en la transición energética en los próximos años.

¿Cómo está financiando su crecimiento?

AM: Financiamos nuestro crecimiento con una combinación de capital, financiación de proyectos y financiación corporativa.

¿Está pensando ib vogt salir a bolsa o incorporar nuevos inversores?

AM: Actualmente no.

¿Cuáles son los principales retos regulatorios o de permisos que enfrentan sus proyectos?

AS: El mayor reto es el tiempo de desarrollo de los proyectos y los procesos burocráticos que empresas como la nuestra deben superar para alcanzar un estatus de proyecto plenamente desarrollado. Necesitamos reformas, ya sea en procedimientos de conexión a red o de financiación. El acceso a la red y los tiempos de espera son cada vez más una limitación: la reforma ayudaría a acelerar la transición energética.

AM: Las empresas no pueden hacerlo solas. Nuestro sector necesita una regulación más ágil y clara, espacio para nuevas tecnologías con modelos de remuneración adecuados, procedimientos administrativos más rápidos sin perder requisitos ambientales, y sobre todo, seguridad jurídica, como la extensión de hitos regulatorios para proyectos en los que la administración pública no responde a tiempo o la suspensión de hitos cuando existen recursos judiciales.

¿Cómo se prepara ib vogt para gestionar riesgos como la congestión de red, las limitaciones o cambios en el diseño del mercado?

AM: Vigilamos estos factores muy de cerca y ajustamos constantemente nuestro desarrollo de proyectos en consecuencia. Las limitaciones y los precios negativos están convirtiéndose en un problema creciente, y creemos que parte de la solución pasa por un mayor uso del almacenamiento (BESS). Queremos ser parte de esa solución.

¿Cómo ha influido la crisis energética en su estrategia de negocio?

AM: De forma fundamental. Desde 2020, el entorno de mercado en Europa ha cambiado drásticamente -esto afecta a aspectos como los contratos PPA, los precios de la electricidad o los precios negativos, lo que estamos viendo debido al bajo crecimiento de la demanda primaria en Europa-. Nuestras estrategias por país reflejan esta realidad.

¿Cuál es su opinión sobre los esfuerzos de la UE para acelerar el despliegue renovable con el plan REPowerEU?

AS: Es muy positivo y contribuirá a reforzar la transición energética. No obstante, nos preocupa la rapidez con la que puedan implementarse las mejoras -el sector está teniendo dificultades en Europa por los retrasos en las reformas-.Desde su punto de vista como grandes desarrolladores

¿Qué definirá a los ganadores del sector fotovoltaico en la próxima década?

AS: Desde la perspectiva de un desarrollador: la clave está en desarrollar modelos de negocio que integren nuevas tecnologías como las baterías (BESS), acelerar los tiempos de desarrollo y colaborar con las autoridades locales para sacar adelante los proyectos. Los desarrolladores deben estar alineados con las comunidades locales y crear productos que integren nuevas tecnologías para ofrecer perfiles eléctricos adecuados. La escala y los costes están cobrando una importancia creciente, y las compañías que mejor gestionen estos factores serán las ganadoras. Está muy claro para mí que debemos incorporar nuevas tecnologías para transformar nuestro sector. Los desarrolladores también deben mantenerse flexibles y reactivos, dada la constante evolución del mercado.