Reino Unido vuelve a abrazar la energía nuclear y construye su primera central desde 1995

El Reino Unido vuelve a abrazar la energía nuclear en pleno debate mundial sobre soluciones energéticas. El país anunció este martes una inversión de 14.200 millones de libras (16.864 millones de euros) para la construcción de Sizewell C, una nueva planta nuclear en el este de Inglaterra que proveerá de energía a unos seis millones de hogares, no sin arrastrar una polémica medioambiental.

Esta nueva infraestructura, la primera de este tipo que se construye en el país desde 1995, creará 10.000 puestos de trabajo y sustituirá a la cercana Sizewell B, ya desfasada, indicó en un comunicado recogido por Efe el Gobierno británico en la víspera del anuncio de la Revisión de Gasto por parte de la ministra de Economía, Rachel Reeves. "Hoy estamos invirtiendo una vez más en la renovación del Reino Unido, con el mayor programa de construcción nuclear en una generación", sostuvo Reeves en la nota.

El Ministerio británico de Economía prevé que el 70% de los contratos sean adjudicados a 3.500 proveedores británicos en lo que respecta a empleos de construcción, soldadura y hostelería, entre otros. Situada en el pueblo pesquero de Sizewell, en el condado de Suffolk (este de Inglaterra), la construcción de esta infraestructura es objeto de protestas medioambientales que señalan al impacto en el ecosistema de la zona a las obras.

El pasado viernes, la campaña Together Against Sizewell C ('Juntos contra Sizewell C', en español) presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Suffolk una demanda judicial contra el proyecto y sus implicaciones en la vida silvestre de la zona, ya que se encuentra a escasos metros del mar del Norte.

Esta pequeña localidad ya ha albergado otras dos centrales eléctricas: Sizewell A, que abrió en la década de 1960 y cerró en 2006, y Sizewell B, que entró en funcionamiento en los años 90 y que aún se mantiene activa.

En 2022, el entonces Gobierno conservador, liderado por Rishi Sunak, anunció una inversión de 700 millones de libras (unos 810 millones de euros), encargada a la empresa estatal francesa EDF, que ya ha suscrito contratos por valor de 330 millones de libras (391 millones de euros), se lee en la nota.

Y, en enero de 2024, el Ejecutivo de Sunak presentó un plan para cuatriplicar la generación de energía nuclear hasta 24 gigavatios (GW) para 2050 -en torno a un 25 % de la demanda energética nacional- en el que estaba contemplado la construcción tanto de Sizewell C como de otras dos centrales. Esta inversión "pone fin a décadas de tergiversación y demora", según el Gobierno laborista, y "ayudará a impulsar la seguridad energética del Reino Unido".

El anuncio coincide con la intención del Reino Unido de confirmar uno de los primeros programas de reactores modulares pequeños en Europa, así como con una inversión en I+D para la energía de fusión que alcanzará las 2.500 millones de libras (2.969 millones de euros) en cinco años.