Emili Rousaud (Factorenergia): "Este año vamos a repartir otros 20 millones de dividendo a los accionistas"

Factorenergia cumplió un cuarto de siglo el año pasado y la energética catalana ha querido dejar esta parte de su historia plasmada sobre el papel. 'La FE del emprendedor', escrito por Manuel López Torrents, se presenta la próxima semana en Barcelona y el fundador y consejero delegado de la compañía, Emili Rousaud, recibe previamente a elEconomista.es para detallar cuáles serán los próximos pasos de la firma. Hace hincapié en el proceso de internacionalización y en los retos regulatorios que enfrentan las comercializadoras independientes.

Es muy complicado resumir 25 años, pero ¿cuál sería la anécdota?

Lo más interesante quizá es que fuimos los primeros en obtener una licencia de comercialización no siendo una empresa energética preexistente [antes de la liberalización del mercado]. Creamos la empresa y nos fuimos al ministerio cumpliendo todos los requisitos y me hizo mucha gracia porque en aquel momento el secretario de Estado de Energía nos dijo que esto no era para nosotros, como diciendo que estaba pensando para las grandes energéticas españolas o internacionales, no para que alguien monte una empresa desde cero y vaya hasta allí creyendo que podía conseguir una licencia. Fue un hito muy importante y fuimos pioneros.

Ha pasado ya un cuarto de siglo. ¿Cuál es la foto actual?

La foto actual es una empresa con unos 400 trabajadores, presente en España, Portugal, Bulgaria, México y Chile, y con proyectos avanzados en Marruecos, Colombia y Brasil. La idea es claramente seguir con este proceso de internacionalización e implantar nuestro modelo de negocio en países que vemos que funciona. La idea es seguir tanto con el crecimiento orgánico en España como por la vía de la internacionalización.

Dentro de este proceso, ¿retomarán la salida a bolsa?

Preparamos toda la salida a bolsa para el primer trimestre de 2021 y llegamos muy justos. Llegaba el verano y decidimos posponerla al último trimestre y justo a partir del mes de julio empezó la crisis energética. Lógicamente se descartó porque directamente era un suicidio y en este momento es una idea que está aparcada. No hemos vuelto a plantearnos nuevamente la posibilidad. Y si lo hiciéramos en el futuro, es porque encontramos una ventana adecuada. No obstante, no estamos trabajando en ello.

¿Cómo están avanzando en Marruecos, Brasil y Colombia?

En Marruecos ya tenemos la sociedad constituida y estamos viendo todas las oportunidades de negocio. En Colombia estamos en un proceso de desarrollar una compañía 'ex novo' con las licencias oportunas. Además, es muy posible que allí nuestros socios mexicanos también estén con nosotros. Y en Brasil estamos también en un proceso de búsqueda, como siempre hacemos en todos los países, de un accionista local que tenga un 50% o algo menos. En cualquier caso, tiene que ser un partner que nos ayude a arraigarnos en el país. La idea no es tanto buscar un socio local financiero, sino uno que tenga relación con inversores, grandes instituciones, los propios gobiernos...

¿Llegarán más mercados?

Estamos muy centrados ahora en estos tres, pero no descartamos otros mercados que vemos muy interesantes, como, por ejemplo, puede ser Perú.

¿Por qué los puntos de recarga en México?

Vimos un factor importante que es tener buenas ubicaciones. Aparte de nuestro socios mexicanos, hemos incorporado en el accionariado a Soriana, que es el Walmart mexicano. Tiene muchos establecimientos de supermercados con su propio parking. Iniciamos el proyecto con tres puntos en el norte del país y han funcionado bastante bien.

¿Replicarán el modelo?

Es posible que lo hagamos en otros países, siempre y cuando tengamos resuelto el tema de las ubicaciones. Además, tienen que ser países donde, lógicamente, empiece a haber una cierta penetración del coche eléctrico.

¿Venderán activos?

La compañía tiene resultados positivos y cada año generamos caja. El año pasado repartimos 20 millones de euros en dividendos y este año también lo haremos, lo que demuestra la fortaleza del negocio. Lógicamente, en paralelo a repartir, hay una parte de los resultados que nos capitaliza en la empresa para poder acometer todos los proyectos.

¿Cuál es la previsión de resultados para este año?

Los objetivos cada año son mejorar al anterior. Este año, de momento, avanza bien, pero sí que nos está afectado de una forma significativa las consecuencias del apagón por cuanto Red Eléctrica está realizando una reserva de capacidad desde que se produjo el cero energético por miedo a que vuelva a producirse, lo que nos está representando un coste por la vía de las restricciones técnicas.

Los costes por restricciones técnicas son el elefante en la habitación.

Históricamente eran una cifra muy pequeña, pero ahora han llegado a más de 30 euros megavatio hora cuando el precio en el mercado mayorista era cero. Desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía han mandado cartas al Ministerio para la Transición y a la CNMC para que hagan algo. Si es algo que se convierte en permanente, habrá que imputárselo a los clientes.

Las comercializadoras independientes acumulan años duros.

Empezamos con la pandemia, luego vino la crisis energética y cada dos por tres tenemos alguna. Este año el problema que comentaba antes de la reserva de capacidad de Red Eléctrica. Las compañías independientes como Factorenergia que estamos sobreviviendo a este mercado estamos demostrando una resiliencia espectacular. Cada año cambian las reglas y el campo de juego.

¿Interesa en España el cliente doméstico con los precios actuales?

Mientras podamos ofrecer una buena experiencia al consumidor, estaremos ahí. Lo que no se puede hacer es poner cada vez más difícil el acceder al cliente para hacerle propuestas comerciales. Restringir las llamadas solo blindará la cuota de las grandes eléctricas.

¿E invertir en renovables?

Entiendo que en este momento es difícil afrontar inversiones por los precios de mercado que hay, aunque para nosotros tener nuestra propia generación la valorizamos con nuestros propios clientes, entonces no estamos al calor del mercado ni de determinados PPAs que nos llevan a unos porcentajes bajos de retorno de la inversión. El negocio integrado es una garantía.